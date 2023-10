Les mots forts de Pep Guardiola pour encenser Rico Lewis

Être comparé à Messi, Xavi, Iniesta, Dani Alves, Henry, Lewandowski, Robben, Ribéry, De Bruyne ou Sergio Agüero : il y a pire dans la vie.

On peut avoir 18 ans, faire 1,69m et s’imposer dans l’effectif du champion d’Europe en titre. C’est en tout cas ce que réalise Rico Lewis, qui aura 19 printemps en novembre prochain et qui compte déjà 29 matchs avec Manchester City. Titulaire et passeur décisif à Leipzig (1-3) mercredi soir, le jeune Anglais a disputé l’intégralité de la rencontre. Ce qui lui a valu les compliments de son coach, Pep Guardiola : « Quel joueur. Quel joueur. Il a 18 ans. » …

JF pour SOFOOT.com