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Les mots bouleversants de la Fédération roumaine au sujet de Mircea Lucescu
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 22:52

Les mots bouleversants de la Fédération roumaine au sujet de Mircea Lucescu

Les mots bouleversants de la Fédération roumaine au sujet de Mircea Lucescu

On voulait croire qu’il allait s’en remettre. Hospitalisé en soins intensifs depuis plus d’une semaine, la légende du football roumain Mircea Lucescu est décédée ce mardi soir à 80 ans. Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que les hommages n’affluent sur les réseaux sociaux. Ses anciens clubs turcs, Galatasaray et Beşiktaş, font partie des clubs à avoir réagi.

Mais l’un des communiqués les plus émouvants est probablement celui de la Fédération roumaine de football, dont il était le sélectionneur il y a encore quelques jours après avoir compté lui-même 70 sélections durant sa carrière de joueur. Dans un long message, sa fédération a tenu à exprimer « son immense regret à la suite du décès de celui qui fut, est et restera une légende absolue ».

LL pour SOFOOT.com

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