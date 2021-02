Les montants levés en 2020 par les introductions en Bourse divisés par six

Le montant total des introductions en Bourse en 2020 s'élève à 498 millions d'euros, contre 2,931 milliards d'euros l'année d'avant.

La façade de l'ancienne Bourse de Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Les montants levés en 2020 par les introductions à la Bourse de Paris ont été presque divisés par six par rapport à 2019, selon un rapport annuel publié mercredi 3 février par le cabinet EY. Le montant total des introductions en Bourse en 2020 s'élève à 498 millions d'euros, à comparer avec un total de 2,931 milliards d'euros l'année précédente. En ce qui concerne le montant moyen levé l'an dernier (hors placement privé), il est treize fois inférieur à celui de 2019 avec seulement de 28 millions d'euros, contre une moyenne à 366 millions d'euros en 2019.

En 2019, deux opérations avaient fait flamber la valeur des fonds levés : celle de Verallia, qui avait levé 963 millions d'euros et l'intégration très populaire de La Française des Jeux, dont la privatisation avait représenté pour l'État un produit de cession de 1,8 milliard d'euros.

En 2020, la place parisienne a enregistré 8 introductions en Bourse (dont une sous forme de placement privé), un nombre stable par rapport à 2019, mais en baisse par rapport aux 17 réalisées en 2018, selon l'observatoire des offres publiques. Comme en 2019, le nombre d'introductions en Bourse a été inférieur aux sorties de cotes (8 entrées pour 26 sorties de cote en 2020, dont 20 faisant suite à des offres publiques).

L'opération la plus importante a été réalisée en mars par le spécialiste des jeux vidéo Nacon avec un montant levé de 117 millions d'euros . Les autres ont été d'un montant inférieur à 20 millions d'euros. La seule entrée en Bourse par placement privé (c'est-à-dire ne s'adressant pas au public), celle de 2MX Organic, via la Spac (une société sans activité commerciale dont le but est de lever des fonds en entrant sur une place boursière) du trio d'investisseurs Niel-Zouari-Pigasse, a réussi à lever 300 millions d'euros.