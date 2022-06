" Les Minots, c'est le folklore de Marseille "

En 1981, l'Olympique de Marseille lutte pour sa survie en Ligue 2. Au printemps, le club est placé en liquidation judiciaire et l'ensemble de l'effectif professionnel est renvoyé. Ce sont les Minots du centre de formation qui vont disputer les six derniers matchs de la saison, gratuitement, pour sauver l'OM. Leur épopée s'étalera sur trois saisons avec une remontée en D1 à la clé. Quarante ans plus tard, trois journalistes indépendants ont décidé de réhabiliter cette aventure dans un documentaire, leur premier. Après un an de travail, et grâce au Covid, la mémoire des Minots est assurée via un documentaire diffusé pour la première fois au cinéma l'Alhambra de Marseille ce samedi.

Dr Dre, Sofitel et INA

Comme pour beaucoup de groupes de rock américains, l'histoire commence devant le garage d'une maison familiale. Sauf que cette fois nous sommes dans le Nord de la France en 1999, et plutôt que de jouer de la guitare, le petit Mourad Aerts tape la balle avec ses potes. Emporté par sa fougue, il tente un geste acrobatique sur le bitume. Crac. Le bras est cassé., se marre le Mourad Aerts de 2022. Aux urgences, le médecin donne raison au JPP amateur, et les parents culpabilisent.. Devenu professeur de français en Ukraine, Mourad Aerts est rattrapé en 2017 par ce souvenir d'enfance. Il quitte Kiev, s'installe dans sa ville de cœur, Marseille, et devient journaliste. Neuf ans plus tard, en pleine pandémie, il se lance dans un projet dont il ne mesure pas encore l'ampleur : raconter la folle histoire des Minots qui ont sauvé l'OM en 1981.Devenu journaliste pour Football Club de Marseille, Mourad Aerts y rencontre Jean-Charles De Bono, fidèle intervenant des talks show du FCM., rejoue Aerts. Sa première idée : une exposition. Le journaliste rassemble des objets d'époque et trouve rapidement un lieu. L'expo des Minots doit être présentée fin mars 2020 à la maison transversale Lire la suite de l'article sur SoFoot.com