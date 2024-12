Les ministres français des Armées et des Affaires étrangères au Liban pour le Nouvel An

Les ministres français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à gauche, et des Armées, Sébastien Lecornu, à l'Elysée, Paris, le 1er octobre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les ministres français des Armées, Sébastien Lecornu, et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se rendront de lundi à mercredi au Liban, pour rencontrer notamment les militaires français de la Finul à l'occasion du Nouvel An, a-t-on appris vendredi auprès du ministère des Armées.

Lundi à Beyrouth, Sébastien Lecornu doit s'entretenir avec le général Joseph Aoun, chef d’état-major des Forces armées libanaises, qui doit piloter le déploiement des militaires dans le sud du pays à la suite du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

Le général Aoun est cité comme un candidat possible pour le poste de président de la République, vacant depuis plus de deux ans.

Le 31 décembre, il s'entretiendra avec le général Edgar Lawandos, commandant du secteur sud du Litani et qui représente le Liban au sein du comité de surveillance du cessez-le-feu.

Ce comité, qui rassemble le Liban, Israël, les Etats-Unis, la France et la force de l'ONU au Liban (Finul), est chargé de surveiller l'application du cessez-le-feu et toutes les potentielles violations. Celui-ci est entré en vigueur le 27 novembre, après deux mois de guerre ouverte entre Israël et le mouvement islamiste pro-iranien.

Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot se rendront ensuite dans le camp de la Finul à Deir Kifa pour passer le réveillon avec une partie des 700 militaires françaises déployés au sein de la Finul.