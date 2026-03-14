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Les mineurs non accompagnés privés de licence : le terrain de l’exclusion
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 22:54

Les mineurs non accompagnés privés de licence : le terrain de l’exclusion

Les mineurs non accompagnés privés de licence : le terrain de l’exclusion

Depuis la reprise de la saison 2025-2026, près de 1 500 mineurs non accompagnés ont vu leur licence refusée, et ont donc été privés de compétition sportive, sur ordre de la FIFA. Bien que la FFF, après de longs mois de pressing des associations, de la LDH et de certains clubs amateurs, ait décidé d’autoriser la validation des licences de ces MNA, le mal est déjà fait. Retour sur un hors-jeu administratif qui a duré sept mois de trop.

« C’est une situation injuste, je ne comprends pas pourquoi on m’interdit de pratiquer ma passion. » Depuis le mois de septembre, Maka doit se contenter des entraînements au sein de son club de l’US Thouaré, en périphérie nantaise. Les matchs ? Interdits pour celui qui a aujourd’hui 16 ans. Et ce n’est pas un cas isolé, bien au contraire : en effet, pour cette saison 2025-2026, ce sont pas moins de 1 500 mineurs non accompagnés (MNA) qui ont vu leur licence refusée par la Fédération française de football, qui se réfugiait en novembre dernier derrière le durcissement du règlement de la FIFA concernant le statut et les transferts des joueurs mineurs. « On a toujours été confronté à des problématiques concernant les MNA et leur licence, on devait envoyer beaucoup de documents administratifs, mais les licences finissaient toujours par être acceptées. Cette saison, ce n’est pas le cas » , témoigne Gabriel Terrien, responsable de l’école de foot de La Mellinet de Nantes.

Nous ne pouvons accepter que des enfants, déjà fragilisés par leur parcours de vie, soient exclus de nos terrains pour des raisons purement bureaucratiques.…

Propos de Maka, Gabriel Terrien et Pierre Bodénez recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

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