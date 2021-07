Les militaires français vont-ils passer aux 35 heures ?

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime dans un arrêt rendu la semaine dernière que les militaires des États membres sont assujettis au même droit du travail que n'importe quel travailleur. Ce à quoi s'oppose Paris.

(Photo d'illustration) ( AFP / SHAH MARAI )

Les militaires doivent-ils faire les mêmes heures de travail que le reste des Français ? Dans un arrêt rendu jeudi 15 juillet, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que les militaires des États membres sont assujettis au même droit du travail que n'importe quel travailleur, sauf en opérations.

Une décision "pas acceptable" pour Édouard Philippe, qui juge dans une tribune publiée samedi dans Le Monde qu'elle "touche au cœur de la souveraineté et de la sécurité de la France", dont les forces armées sont censées être "disponibles en tous temps et tous lieux". "Comment accepter que nos soldats, qui ont 'la mort pour hypothèse de travail', puissent être assimilés, ne serait-ce que pour une partie de leurs activités, à des travailleurs comme les autres ?", s'insurge l'ancien Premier ministre.

Un litige slovène

Saisie par la République slovène d'un litige entre un sous-officier et sa hiérarchie au sujet du paiement de tours de garde, la CJUE fait le distingo dans cet arrêt entre des activités exercées "dans le cadre d'une opération militaire ou au cours de sa préparation immédiate" et d'autres activités plus classiques qui "ne présentent pas des particularités s'opposant à toute planification du temps de travail" respectueuse de la réglementation européenne.

La directive européenne adoptée en 2003, et poussée à l'époque par la France, fixe pour les travailleurs des seuils à ne pas dépasser notamment un repos minimal de 11 heures consécutives par tranches de 24h et une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures. Selon la Cour, les activités des militaires "liées à des services d'administration, d'entretien, de réparation, de santé, de maintien de l'ordre ou de poursuite des infractions" doivent respecter cette directive.

L'Allemagne, elle, a fait le choix d'appliquer ces règles dans ses armées. La France, l'Espagne et la Slovénie étaient contre. Or "sur l'essentiel la France n'a pas eu gain de cause", déplore le ministère des Armées, qui plaidait la possibilité pour les États membres d'excepter intégralement les personnels militaires de l'application de cette directive.

Un modèle français bien particulier

Paris juge en effet cette directive incompatible avec son modèle particulier d'armées professionnelles, organisées selon le principe de "disponibilité en tous temps et en tous lieux" qui va à l'encontre d'une catégorisation de leurs activités. "Les militaires à tout moment peuvent basculer dans des fonctions opérationnelles avec un préavis très bref", souligne-t-on au sein du ministère des Armées, alors que la France est engagée sur de multiples fronts, du Sahel au Levant et l'Indo-Pacifique en passant par la mission anti-terroriste "Sentinelle" sur le territoire national.

Le ministère fait par ailleurs valoir que la disponibilité exigée des militaires français est compensée par un nombre élevé de jours de permission et un droit à une retraite pleine après 17 ans de carrière.

Mais ses arguments n'ont pas fait mouche auprès de la Cour européenne de justice, ni la détermination affichée par le président Emmanuel Macron de préserver le statut particulier des armées françaises.

La France prête à changer les règles européennes

Alors qu'aucun recours n'est possible contre un arrêt de la CJUE, le ministère des Armées confie devoir désormais "vérifier comment cela se décline dans la réglementation française".

"Nos armées ne seront pas évidemment pas soumises aux 35 heures et à la loi du travail normale" , a de son côté assuré lundi 19 juillet le secrétaire d'État chargé de l'Europe Clément Beaune, invité sur BFMTV et RMC .

"Je ne veux pas qu'on instrumentalise les choses. Il y a une décision de la CJUE qui ne concerne pas la France, mais la Slovénie. Elle peut s'appliquer à nous (...) mais la Cour reconnaît la spécificité des armées engagées à l'extérieur, notamment des armées françaises", a-t-il souligné. "Il y aurait un problème si on appliquait le temps de travail normal à nos militaires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.", a-t-il insisté.

"Il y aura une interprétation qui devra être donnée par notre Conseil d'État d'ici plusieurs mois. Et s'il y avait un problème juridique, c'est-à-dire si le texte européen était ambigu sur l'application de la loi sur le travail des militaires, nous demanderions, nous avons la présidence de l'Union européenne dans quelques mois, le changement de ce texte" , a promis Clément Beaune.