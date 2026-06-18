Les Mexicains ne seraient-ils pas obsédés par le physique ?

Premier pays hôte de trois Coupes du monde, le Mexique n’a pourtant jamais brillé dans l’histoire du tournoi. La raison ? Selon certains, leurs joueurs seraient trop conformistes, trop douillets, voire trop "blancs". Focus sur la théorie du babtou fragile à la sauce aztèque.

C’est un débat qui revient régulièrement, au moment des grandes compétitions et qui n’a pas été réglé avec la victoire contre l’Afrique du Sud : le footballeur mexicain serait trop tendre, pas suffisamment compétitif. Les hommes mentent mais pas les chiffres : cette saison, aucun international aztèque n’a disputé l’exigeante Ligue des champions. Pire, El Tri compte actuellement un seul joueur né au pays sous contrat avec un club évoluant dans l’un des cinq grands championnats européens (Johan Vasquez, le défenseur central du Genoa). « Les Mexicains ne sont pas des aventuriers, ce sont des footballeurs qui privilégient le confort à la compétition, explique sous couvert d’anonymat un agent espagnol spécialisé dans le marché de la Liga MX. Au Mexique, ce sont des stars ultra-populaires jouissant de très gros salaires et évoluant toutes les semaines dans des stades à guichets fermés. C’est très difficile de leur faire traverser l’Atlantique, et quand ils le font, ça ne se passe pas toujours bien. C’est un pari risqué pour eux, mais aussi pour le club qui les engage. Il fait très froid en dehors des frontières du Mexique. » Il faudra donc surveiller l’évolution de Gilberto Mora, prochain sur la liste appelé à faire le grand saut.

Si on veut être champion, il va falloir qu’on recrute des noirs parce qu’ils ont ce côté athlétique qu’un Gilberto Mora n’a pas.…

Tous propos recueillis par JPS, sauf mentions.

Par Javier Prieto Santos, à Mexico pour SOFOOT.com