Les mesures sanitaires réduisent la productivité pour la moitié des entreprises (Insee)

Près de la moitié des chefs d'entreprises estiment que les mesures de protection sanitaires (port du masque, distanciation physique...) ont un effet négatif sur la productivité, selon une enquête réalisée par l'Insee en octobre, avant le confinement, et publiée mardi.

Cette part est nettement plus élevée dans le bâtiment, où elle atteint 56%. Au sein de l'industrie, les entreprises de fabrication de matériel de transport en particulier sont 64% à déclarer une perte de productivité.

"Ce sont aussi les entreprises qui ont mis le plus largement en place différentes mesures de protection, notamment la réorganisation des locaux, l'augmentation des fréquences de nettoyage, des adaptations d'horaires et des roulements du personnel", note l'Insee.

Au contraire, "les entreprises de l'agroalimentaire ou de la pharmacie sont relativement moins touchées, sans doute en partie parce que leurs processus de production intégraient déjà des contraintes sanitaires fortes", souligne l'institut.

Sans surprise, dans l'hébergement-restauration, plus des trois quarts des entreprises déclarent que les mesures ont un effet négatif du fait de "frais accrus en fournitures et en personnel liés aux nettoyages plus fréquents" et de "la perte de capacité d'accueil due à l'espacement des tables".

A l'inverse, dans l'information et communication, où le recours au télétravail est massif, les entreprises jugeant que les mesures ont un effet négatif ne représentent que 12% des emplois du secteur.

Par ailleurs, la réorganisation de l'activité (logistique, approvisionnements, ordonnancement des travaux, etc.) liée au contexte sanitaire a également un effet défavorable sur la productivité pour 43% des entreprises dans le bâtiment, 32% dans les services et 31% dans l'industrie.

Dans le bâtiment, la limitation de la coactivité sur les chantiers est fréquemment citée comme un motif de ralentissement de l'activité.

Dans les services, les entreprises soulignent le coût en gestion des ressources humaines: négociation des accords de télétravail, mise à disposition du matériel, révisions fréquentes des plannings du fait des absences du personnel directement liées à l'épidémie, etc.

Mais seulement un peu plus d'un dixième des entreprises jugent que le télétravail est défavorable à la productivité, principalement "parce qu'il ralentit la circulation d'information au sein des équipes".

Les entreprises soulignent "qu'il peut compliquer la communication ou diminuer la réactivité du personnel, avec des effets préjudiciables, en particulier dans le cas de projets ou travaux multidisplinaires ou nécessitant une concertation des équipes".

Par ailleurs, dans cette même enquête de conjoncture, 28% des chefs d'entreprises dans l'industrie et 22% dans les services déclarent que leurs effectifs sont "relativement élevés au regard de leur niveau d'activité actuel". Cette part est plus faible dans le secteur du bâtiment (16%).