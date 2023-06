Les mesures de la mairie de Lyon pour lutter contre les violences sexistes

La mairie de Lyon veut prendre des décisions fortes pour contrer les violences sexistes dans les clubs de sport. Grégory Doucet, maire EELV, souhaite conditionner les subventions qu’il verse aux équipes amateures, environ trois millions d’euros, à une formation contre ce sujet. « Il ne s’agit pas seulement de conditionner, mais d’accompagner » , précise le politique à l’Equipe . Avant d’ajouter : « On travaille pour cela notamment avec Colosse aux pieds d’argile, et on propose un cycle d’information et de formation dans les clubs. À Lyon, on a des exemples emblématiques, avec le club de La Duchère, remarquablement engagé dans cette thématique et qui montre la voie, mais aussi l’OL, qui a été actif dans ce domaine ».

Grégory Doucet veut que les associations « s’emparent du sujet » et que la collectivité montre la voie. « Aujourd’hui, on part de zéro. À part La Duchère et l’OL, très peu d’associations ont mené des actions » , note le maire. La collectivité est « la première grande ville à faire cela » et « à créer un effet d’entraînement » . Grâce à cette action, la ville compte sur l’ensemble des parties pour que les choses avancent : « Notre objectif est de mettre fin aux violences sexistes et sexuelles dans le sport. Nos deux dernières ministres des Sports s’étaient déjà emparées du sujet. Mais si l’on veut que l’intention politique se traduise en action, il faut que tous les échelons se mettent en mouvement. » …

TJ pour SOFOOT.com