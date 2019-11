Les meilleurs montres connectées, bracelets connectés et montres de running

Comparatif « Wirecutter ». Quel type de montre ou de bracelet mérite de figurer à votre poignet ? Nous avons testé de dizaines de produits Garmin, Apple, Samsung, Fitbit et autres, destinés à afficher vos notifications, suivre votre activité physique et éventuellement votre pratique sportive. Voici nos préférés, accompagnés d'une description de leurs talents.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire en version originale ici.

Nous avons porté des dizaines de montres et bracelets connectés pendant nos journées de travail, nos séances de sport, nos vacances et autres moments de la vie quotidienne, afin de déterminer quels produits assuraient le mieux le suivi de notre activité physique, l'affichage des notifications et l'accès aux applications sans que nous ayons besoin de sortir le téléphone de notre poche. L'Apple Watch Series 5 (qui ne marche que sur iPhone) offre la meilleure alliance de style, gestion des messages, consultation des applications, autonomie de batterie, suivi de l'activité physique, tout en proposant un bon rapport qualité prix. Nous proposons toutefois aussi une sélection de produits à ceux qui possèdent un téléphone Android ou qui accordent plus d'importance au suivi de l'activité physique qu'au look, à la présentation des notifications et aux applications.

Le guide complet

La meilleure montre connectée pour iPhone : l'Apple Watch Series 5

Le meilleur bracelet connecté pour les gens qui veulent se mettre au sport ou rester en forme : le Fitbit Charge 3

La meilleure montre connectée pour Android : la Sport de Fossil

La meilleure montre pour coureur ou triathlète : la Forerunner 645 de Garmin

Notes

La meilleure montre connectée pour iPhone : l'Apple Watch Series 5

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr