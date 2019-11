Les meilleurs micro-casques USB pour téléphoner depuis votre ordinateur

Comparatif « Wirecutter ». Si vous faites beaucoup de réunions à distance via Skype, Zoom, GoToMeeting, vous savez qu'un micro-casque offrant une qualité sonore élevée est un gros atout, surtout s'il est confortable. Nous avons testé de nombreux modèles pour choisir les meilleurs.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire en version originale ici.

À l'issue de plus de 50 heures d'enquête et de tests sur 17 modèles de micro-casques, nous avons élu le Evolve 40 de Jabra meilleur choix pour le bureau. Un excellent microphone et de bons écouteurs assurent une qualité de son supérieure à celle de tous les autres appareils testés. Il est suffisamment confortable pour être gardé sur les oreilles durant les journées de travail qui ne sont qu'une enfilade d'interminables réunions téléphoniques, grâce à ses écouteurs moelleux et bien capitonnés qui n'infligent pas de pression sur les oreilles.

Pendant nos tests de ce produit, les communications ont bénéficié d'un son net et aisément audible, et ce dans les deux sens. La petite perche du micro est un peu difficile à positionner correctement mais une fois la position idéale trouvée, le son de votre voix est clair sans être parasité par le bruit de votre respiration. Le système de réduction de bruit de l'Evolve 40 permet de se concentrer entièrement sur l'appel ; le micro filtre la plus grande partie du bruit de fond. Quand vous ne souhaitez pas que l'on vous entende, le bouton mute (micro coupé), si important, est facile à atteindre et fonctionne à la perfection.

Le LifeChat LX-6000 de Microsoft a été notre produit préféré avant de devenir un de nos seconds choix. Ça n'en reste pas moins un bon micro-casque. Ses écouteurs produisent un son plein particulièrement agréable quand on écoute de la musique, et la qualité du microphone est à peine moins bonne que celle de notre premier choix. C'est le design du casque et de ses petits coussinets d'oreille qui pêche : il le rend très peu confortable à long terme. En revanche, si vous n'avez pas besoin de porter un casque toute la journée au bureau et si vous ne passez que quelques appels de temps à autre, il représente une nette économie par rapport au prix du casque Jabra.

