Les meilleurs kits Lego pour les enfants

Comparatif « Wirecutter ». Perdu parmi le vaste choix de boîtes de Lego et de kits de démarrage ? Wirecutter a réuni plus de cinquante enfants ainsi que de nombreux adultes amateurs de constructions en tous genres pour établir une liste de produits adaptés aux petits curieux de l'assemblage. Qu'il s'agisse de thématiques particulières, comme Star Wars, ou d'éléments en vrac voués à stimuler l'imagination, nos favoris sont adaptés aux enfants de 5 à 12 ans. Et il y en a pour tous les goûts...

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire en version originale ici.

Ah les Lego, ces chères briques en plastique qui stimulent le sens de l'imagination et la créativité tout autant que l'esprit scientifique... Ils sont aujourd'hui si répandus que beaucoup d'enfants font leur connaissance sous la forme d'un seau de pièces disparates transmis par le grand frère ou la grande sœur, une cousine ou un ami de la famille. Malgré tout, si vous souhaitez aider un néophyte du Lego à se lancer dans une collection ou si vous avez l'intention d'offrir un kit à thème à un petit fan de Lego, il peut être difficile de savoir où commencer.

Après avoir interviewé trois experts ès Lego, étudié des dizaines de sets très populaires et testé sept kits avec l'aide de plus de cinquante enfants âgés de 3 à 12 ans, nous avons compris qu'il n'existait pas de coffret Lego qui fasse l'unanimité absolue. À vrai dire, nos recherches et tests nous ont menés à la conclusion que, pour les grands débutants, mieux vaut commencer par un petit kit à thème correspondant à l'un des hobbies de l'enfant (qu'il s'agisse d'un personnage de film ou de son véhicule préféré) tout en lui donnant la structure et les instructions nécessaires pour qu'il puisse venir à bout de la construction. Une fois que l'enfant commencera à se débrouiller et à s'intéresser aux Lego, il pourra s'attaquer à des kits plus exigeants avec des mélanges de briques de toutes sortes qui lui donneront les outils utiles à l'évasion et à l'imagination.

