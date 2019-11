Les meilleurs kits audio Bluetooth pour voiture

Comparatif « Wirecutter ». Un kit audio Bluetooth permet de relier un smartphone à un autoradio, même si celui-ci n'est pas équipé de la transmission audio Bluetooth. Nous avons testé des appareils qu'on relie à l'autoradio par câble audio ou par ondes radio FM, de marque Besign, GOgroove, Avantree, Anker et autres. Voici nos choix pour connecter votre téléphone à votre voiture.

Réalisé aux États-Unis, ce test a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Si vous souhaitez écouter de la musique ou mener vos conversations téléphoniques via les haut-parleurs de votre voiture, mais que celle-ci n'est pas équipée de Bluetooth, un kit Bluetooth constitue une solution abordable et efficace. Après avoir testé des douzaines de modèles, nous estimons que le kit Bluetooth automobile Besign BK01, qui se branche dans le jack « AUX » (auxiliaire) de votre autoradio, offre la meilleure combinaison de qualité sonore, d'ergonomie et de fonctions. Vous trouverez ci-dessous d'autres choix pour les véhicules dépourvus d'entrée auxiliaire, ainsi que pour les utilisateurs dont le téléphone sert essentiellement à passer des appels et non à diffuser de la musique.

Un câble audio à prise jack, branché à l'entrée auxiliaire de l'autoradio, est la méthode la plus fiable pour ajouter le Bluetooth à votre voiture ; c'est également celle qui produit le meilleur son. Le kit Besign BK01 est dans l'ensemble le meilleur appareil sur entrée auxiliaire que nous avons testé. En diffusant de la musique, il nous a fourni une meilleure qualité sonore que les autres équipements. Et il a produit des communications audio de meilleure qualité, permettant des appels téléphoniques plus intelligibles que bien d'autres modèles, même si la qualité d'appel reste inférieure à celle d'un combiné micro/haut-parleur dédié. Comme certains concurrents, le BK01 permet de connecter deux téléphones simultanément, et le bouton intégré peut activer Siri ou Google Assistant afin d'utiliser le contrôle vocal.

