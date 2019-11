Les meilleurs hubs et docks USB-C

Comparatif Wirecutter -- Les ordinateurs récents sont souvent équipés d'une prise nouvelle : un petit connecteur USB-C. Certains PC et Macbooks ne proposent d'ailleurs aucun autre connecteur. Pour enrichir leurs prises, on peut heureusement leur brancher un petit appareil bardé de connecteurs USB classiques. Certains intègrent aussi des prises pour écran, câble réseau, carte mémoire, etc.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Après 20 heures passées à tester 22 hubs et 5 docks USB-C, nous estimons que le VA-UC006 de Vava est la meilleure solution pour connecter de vieux périphériques, voire des disques durs externes, à un ordinateur portable qui utilise la norme la plus récente du standard USB, l'USB-C. C'est notamment le cas de certains PC récents et des MacBooks récents. Ce hub a la quantité de prises idéale, et toutes sont utilisables à la vitesse maximale. Son prix est raisonnable, il est solidement conçu, petit, et suffisamment léger pour être glissé dans un sac. Ce produit offre les connecteurs dont la plupart des gens ont besoin.

Avec trois prises USB-A, une HDMI (compatible avec la 4K), une Ethernet, des lecteurs SD et microSD et une prise USB-C pour l'alimentation, le VA-UC006 de Vava offre toutes les connexions courantes dont la plupart des gens ont besoin. Il est assez puissant pour servir de station d'accueil sur votre bureau à temps plein et assez petit pour s'inviter dans le sac de votre ordinateur portable et vous accompagner dans vos déplacements. Son seul défaut est une prise Ethernet articulée : son mécanisme permet de gagner de la place mais il est plus fragile qu'une prise standard.

Un peu moins cher que le Vava, le hub USB-C HT-UC001 de Hoo-Too affiche des performances similaires, mais il lui manque une prise Ethernet et un lecteur de carte microSD. Pour nous, le Vava, qui offre un plus grand choix en étant légèrement plus petit, justifie le supplément, mais le HooToo est une bonne option si vous avez un budget serré.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr