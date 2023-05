Les meilleurs dribbleurs du monde sont Brésiliens

Sans surprise, le toucher de balle est un art venu du Brésil.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football CIES s’est penché sur les spécialistes du dribble qui n’ont pas encore soufflé leur 23 e bougie mais ont une expérience d’au moins 1500 minutes de jeu cette saison (oui c’est très précis). Ce nouveau classement prend en compte le pourcentage de dribbles réussis, ainsi que le niveau sportif des coéquipiers et adversaires, et sans étonnement, les Brésiliens sont à l’honneur. Ainsi, le Madrilène Vinícius Júnior occupe la première place devant Ângelo Gabriel (Santos FC), classé deuxième avec 64,2% de dribbles réussis et son ami de vestiaire, Rodrygo Goes, assis à la cinquième place. Le joga bonito popularisé par Pelé est donc encore d’actualité.…

AC pour SOFOOT.com