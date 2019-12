Les meilleurs distributeurs automatiques de croquettes pour chiens et chats

Comparatif « Wirecutter ». Ces appareils vous permettent de mieux contrôler la nourriture de votre chat ou de votre chien, y compris en votre absence. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles.

Ce test a été réalisé aux Etats-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Après avoir passé plus de vingt-cinq heures à faire des recherches sur trente distributeurs de nourriture pour animaux, et après avoir testé huit d'entre eux auprès d'un chat et d'un petit chien, nous considérons le distributeur automatique PetSafe 5 Repas comme le meilleur modèle pour la plupart des utilisateurs. En effet, il distribue la bonne quantité de croquettes au bon moment, c'est le modèle le plus simple à utiliser, le plus abordable et il passe au lave-vaisselle. Il fonctionne bien avec une grande variété de croquettes (quelles que soit leur forme et leur taille) et, à l'intérieur, la nourriture conserve sa fraîcheur plus longtemps que dans la majorité de ses concurrents.

Le distributeur automatique PetSafe 5 repas est le modèle le plus simple à programmer. Il est adapté à une plus grande variété de formes et de tailles de croquettes que ses concurrents et il conserve mieux et plus longtemps les croquettes et la nourriture semi-humide (même s'il vaut mieux ne pas laisser de la nourriture semi-humide ou humide plus d'une journée à l'air libre). Étant donné que vous ne pouvez stocker que 4 fois 150 g environ (150 g par bol, le cinquième bol étant à l'air libre), il faut le remplir à nouveau régulièrement, ce n'est donc pas le modèle idéal pour de longues absences.

Si vous n'avez pas envie de remplir le distributeur de nourriture tous les jours, choisissez le distributeur automatique PetSafe Healthy Pet Simply Feed. Il est doté d'un récipient pouvant contenir 24 portions de nourriture sèche ou semi-humide, mais il est plus difficile à programmer, et comme la plupart de ses concurrents, lorsque les croquettes mesurent plus d'1,3 cm, la distribution perd en précision - ce n'est donc pas l'idéal si votre animal a tendance à trop manger ou s'il doit suivre un régime alimentaire strict. Il fait partie des modèles que nous avons testés qui sont conçus pour distribuer de la nourriture semi-humide, mais nous avons malgré tout trouvé que les croquettes s'éventaient plus vite que nous l'avions espéré. Il devrait fonctionner environ un an avec le même jeu de piles. Vous pouvez aussi acheter un câble d'alimentation pour 8 € (notre favori, le PetSafe 5 repas, n'offre pas cette possibilité). Le bol est en acier inoxydable et passe au lave-vaisselle, de même que le porte bol, le couvercle du récipient et le récipient.

