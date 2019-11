Les meilleurs chargeurs solaires USB

Comparatif « Wirecutter ». Quand vous n'avez pas accès à une prise électrique, un chargeur solaire vous permet de charger votre téléphone, votre tablette, votre appareil photo, et même certains ordinateurs portables. Nous avons testé les modèles BigBlue, X-Dragon, Eceen, Anker et d'autres afin de sélectionner les plus fiables et performants pour les randonneurs ou les voyageurs.

Réalisé aux États-Unis, ce test a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Une batterie contient une quantité d'énergie épuisable, à la différence du chargeur USB solaire qui, dès que le soleil est là, peut fournir une alimentation pour votre téléphone et d'autres petits appareils électroniques afin qu'ils restent chargés. Vous pouvez même l'utiliser pour recharger une batterie externe, afin de mettre cette énergie de côté pour plus tard. Après plus de 60 heures passées à tester 12 modèles, nous sommes convaincus que le BigBlue 28W USB est le meilleur chargeur solaire pour tous ceux qui ont besoin d'alimenter leurs petits appareils électriques afin de rester connecté en cas d'éloignement des réseaux électriques, voire en situation d'urgence (catastrophe naturelle, etc.).

Le chargeur solaire USB de 28 W de BigBlue est le plus puissant de tous les chargeurs solaires testés, et il offre des caractéristiques uniques lui permettant d'être plus polyvalent et plus résistant : un troisième port USB (la plupart des concurrents se contentent de deux), une protection antipluie pour ses connecteurs, et un accordéon de panneaux photovoltaïques léger mais offrant une belle surface afin de capturer le moindre rayon de soleil. Bien que d'autres modèles s'en approchent en matière de puissance, le BigBlue est aussi plus compact et léger que les concurrents proposant un rendement comparable : il tient plus facilement dans un sac de camping ou de randonnée, ou encore dans un kit d'urgence.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr