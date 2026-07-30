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Les meilleurs candidats que Nasser al-Khelaïfi pour la présidence de la FIFA
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 21:01
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Les meilleurs candidats que Nasser al-Khelaïfi pour la présidence de la FIFA

Les meilleurs candidats que Nasser al-Khelaïfi pour la présidence de la FIFA

Alors que l'UEFA semble vouloir faire de Nasser al-Khelaïfi sa tête de gondole face à Gianni Infantino en vue des prochaines élections pour la présidence de la FIFA, n'y a-t-il pas d'autres candidats plus à même de tenir le rôle que l'homme fort du PSG ? Liste non exhaustive des candidats ou candidates idoines.

→ Didier Deschamps

La FIFA veut faire des économies en gagnant plus de sous via ses sponsorings ? Le pragmatique Deschamps va vous assainir les comptes en un rien de temps. Les gestions hasardeuses et risquées, c’est fini !

→ Michel Platini

Onze ans plus tard, ce sera toujours mieux que jamais. Coupé en pleine ascension vers la présidence de la FIFA, qui plus est par son ancien second, Infantino lui-même, Platini se doit d’être revanchard. D’autant qu’il a été blanchi et que l’UEFA se portait plutôt bien sous sa coupe.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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