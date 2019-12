Les meilleurs cadenas de vélo en 2019

Comparatif « Wirecutter ». Nos tests de destruction menés sur de nombreux antivols vous aideront à choisir le plus solide, et le plus adapté à vos déplacements en deux-roues.

Ce test a été réalisé aux Etats-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Pour dénicher le meilleur antivol de vélo, nous avons commandé vingt-sept modèles parmi les plus robustes du marché. Puis nous les avons sciés, découpés et réduits en pièces. Nous avons constaté que la quasi-totalité des antivols peuvent être forcés en moins d'une minute... Mais le Kryptonite New-U Evolution Mini-7, s'est avéré être le plus abordable des antivols dont on peut venir à bout avec un outil électrique (en faisant beaucoup de bruit). Il est suffisamment efficace, par rapport aux autres modèles de cette gamme de prix, pour qu'un vélo discret qui sert à faire de petits trajets quotidiens ne devienne pas une cible facile pour les voleurs. Il est doté d'une anse de 17,8 cm de long, assez courte pour être difficile à couper tout en étant pratique à utiliser. Il comprend un câble d'1,2 m pour attacher la roue avant et les accessoires, et il bénéficie du programme antivol ATPO (Anti-Theft Protection Offer) de la marque, qui consiste à vous rembourser votre vélo sous certaines conditions en cas de vol. La première année est offerte et une extension jusqu'à cinq ans est disponible en option pour 25 euros.

Le Kryptonite New-U Evolution Mini-7 fait partie des antivols les plus abordables que nous avons trouvés, et il est a priori capable de résister à toutes sortes d'attaques, exceptée une scie sauteuse. Avec ses 17,8 cm de long, il a une taille idéale pour la majorité des cyclistes : c'est suffisamment long pour pouvoir attacher la roue et le cadre de la plupart des vélos à un point fixe, sans laisser assez de place pour exercer un effet de levier à l'aide d'une barre ou d'un cric (et donc l'ouvrir). Il utilise un système de serrure à disques, beaucoup plus difficile à forcer que les serrures à paillettes que l'on trouve sur d'autres modèles. Les seuls qui en viendront à bout seront des malfaiteurs équipés d'outils sophistiqués. En démarrant nos tests, nous avons tout de suite compris l'énorme avantage de cet antivol par rapport à ses concurrents : son anse renforcée de 13 mm peut résister aux pinces coupe boulons, écartant ainsi l'immense majorité des voleurs potentiels. Il comprend également un câble d'1,2 m pour attacher la roue avant, ainsi qu'une année offerte de protection antivol Kryptonite. Un élément important pour celles et ceux qui vivent à New York : la protection antivol de ce modèle ne s'applique pas aux habitants de Manhattan, où les vols sont très courants. Par contre, les modèles « New York » de la marque, y compris nos deux favoris ci-dessous, couvrent cette partie de la ville.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr