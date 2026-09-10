Les meilleurs buteurs de Strasbourg la saison dernière encore blessés pour un moment

Les meilleurs buteurs de Strasbourg la saison dernière encore blessés pour un moment

Patience, patience. Martial Godo et Joaquin Panichelli, 23 ans chacun, ne sont pas près de revenir sur les pelouses . L’entraîneur strasbourgeois, Hugo Oliveira, était en conférence de presse ce jeudi et a confirmé vaguement les dates de retour de ses joueurs.

L’ailier ivoirien sera de retour dans quelques semaines tandis que le buteur argentin attendra le début de l’année 2027 . Le premier est touché depuis un entraînement avant un match de préparation contre Newcastle. Le deuxième se remet toujours d’une rupture des ligaments croisés.…

AC pour SOFOOT.com