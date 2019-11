Les meilleures montres de running connectées

Comparatif « Wirecutter ». Du relevé de la fréquence cardiaque au tracé GPS, en passant par le podomètre, nous testons minutieusement les meilleures montres de sport à porter pour courir. Voici notre avis sur le modèle le plus recommandable.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Pour la mise à jour de ce guide, nous avons testé huit montres GPS de running (ainsi que la montre Apple Series 4) et nous en avons conclu que la Garmin Forerunner 645 est la meilleure pour la plupart des coureurs. Alors que notre phase d'essais touchait à sa fin, Coros et Polar ont annoncé la sortie de nouveaux produits (respectivement, la série Apex et les Vantage M et Vantage V). Nous les testerons dès qu'ils seront disponibles et nous vous ferons un retour.

Pour déterminer quelle est la meilleure montre GPS de running, nous avons demandé à un coach certifié et à deux coureurs chevronnés qui préparent actuellement un marathon de parcourir plus de 560 km en quinze semaines. Pour ce guide, ils ont testé huit montres, qu'ils ont portées nuit et jour, en relevant leur fréquence cardiaque des centaines de fois, et en passant en revue des dizaines de fonctionnalités. En définitive, ils ont estimé à l'unanimité que la Garmin Forerunner 645 plairait au plus grand nombre.

La Garmin Forerunner 645, élégante et fine, est la favorite de nos testeurs sur pratiquement tous les plans. Son relevé de fréquence cardiaque au poignet, extrêmement précis, en fait la seule montre à laquelle nous accordons notre entière confiance pour un entraînement cardio sans recourir à un capteur logé dans une ceinture thoracique. Son interface, régie par des boutons, est facile à utiliser et plus personnalisable que celle de tous les autres modèles que nous avons testés -- on peut modifier tous les éléments de l'affichage, du cadran aux widgets, en passant par les profils d'activités et l'affichage des données de course. Cette montre est suffisamment utile pour être portée 24h/24 grâce à son excellent relevé de l'activité tout au long de la journée, son suivi détaillé du sommeil, et ses notifications type montre connectée, d'autant qu'elle est confortable et agréable à l'œil. À part son prix élevé, notre seule préoccupation porte sur le manque de précision du GPS, que nous avons détecté lors de nos sorties à New York. Cependant, puisque nos experts déconseillent de se fier au GPS pour évaluer la vitesse de course exacte, nous n'avons pas considéré ce défaut comme rédhibitoire.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr