Les meilleures housses pour PC portables et MacBooks Pro

Comparatif « Wirecutter ». Vous emportez souvent votre ordinateur portable avec vous et vous recherchez la meilleure protection ? Nous avons testé de nombreuses housses et pochettes de marque Incase, Tomtoc, Apple et autres, voici nos choix.

Réalisé aux États-Unis, ce test a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Un ordinateur portable coûte cher. Si vous avez peur de faire tomber le vôtre, de le rayer ou de renverser un liquide dessus, vous pouvez opter pour une housse en guise de couche supplémentaire pour protéger votre appareil à 1 000 euros du sol dur et froid. Nous avons passé en revue et testé des dizaines de housses pour en choisir finalement neuf dans une variété de styles qui répondront à vos besoins, que vous recherchiez un modèle basique, une housse élégante, ou encore une coque dure pour une protection à toute épreuve.

Mais avant d'acheter une protection pour ordinateur portable, demandez-vous si vous en avez réellement besoin. La plupart des sacs à dos, sacoches et porte-documents (guides en anglais) incluent déjà un emplacement rembourré prévu à cet effet. Si vous transportez le vôtre à la main, une housse peut vous être utile. Si vous avez déjà un sac à dos, peut-être pas.

Le guide complet

Légère et fine : Incase Classic

Une housse légère et fine : Incase ClassicNotre choix de housse pas trop cher : Tomtoc 360°Protection complète : Thule Gauntlet 3.0Un modèle de housse élégant : The Daily EditedSans sac à dos : Incase Sling DeluxeComment nous avons sélectionné et testéÀ venir...La concurrence

Pour qui : pour les personnes qui cherchent un modèle simple, avec suffisamment de protection pour éviter les rayures et les coups mineurs, qui s'adapte parfaitement à leur ordinateur portable sans prendre trop de place inutilement.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr