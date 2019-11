Les meilleures gourdes réutilisables pour remplacer vos bouteilles jetables

Comparatif « Wirecutter ». Finies les bouteilles en plastique à usage unique ! Taille et poids, types de bouchons, matériaux... nous avons tout examiné pour vous aider à déterminer quelles sont les meilleures bouteilles d'eau isothermes pour vous à tous les prix.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

MIS À JOUR LE 4 DÉCEMBRE 2018 Notre choix de bouteille pliable, la Hydaway, est ressortie avec un nouveau design, de nouveaux coloris ainsi que de nouveaux types de bouchons. Elle affiche désormais sa contenance réelle et nous la recommandons toujours.

Après plus de cent vingt heures de recherches, menées sur six années, qui nous ont conduit à tester près de 90 bouteilles, nous estimons que la Hydro Flask à goulot standard (62 cl) est la meilleure gourde pour à peu près toutes les soifs. Mais il existe tellement d'excellentes gourdes et bouteilles à eau que nous avons désigné six autres favoris, dans une variété de matériaux et de styles, pour optimiser les chances de dénicher ce qui vous convient.

La Hydro Flask à goulot standard (62 cl) est le flacon le plus fiable et polyvalent pour transporter de l'eau selon nous. Il s'agit d'une bouteille isotherme, en acier inoxydable, avec un capuchon en plastique. Elle a conservé notre eau au frais pendant toute la durée de notre test de température, soit dix-sept heures. Elle n'a jamais fui au cours de nos essais et a ainsi gardé bien au sec nos sacs et tout ce qu'ils contenaient. Son goulot est assez large pour pouvoir y introduire des glaçons, mais suffisamment étroit aussi pour ne pas s'asperger soi-même d'eau à la première gorgée, surtout lorsqu'on est en mouvement. Elle s'adapte à de multiples situations, dont la voiture (elle tient dans le porte-gobelet) ou la salle de sport (on peut lui ajouter un capuchon de sport ou un manchon pare-chocs en silicone). Notre premier choix de gourde est vendu avec un capuchon flexible, un couvercle à visser et est doté d'une poignée de transport souple.

