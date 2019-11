Les meilleures chaussures de running pour hommes

Comparatif Wirecutter. Amorti, confort, réactivité : notre choix de chaussures de course pour les amateurs ou les compétiteurs, alors qu'a lieu dimanche le semi-marathon de Paris.

Ce test a été réalisé aux Etats-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

ARTICLE ENRICHI LE 11 DECEMBRE 2018 :

Après avoir mis les Altra Escalante 1.5 à l'épreuve, nous en faisons notre nouveau choix dans la catégorie « pieds nus mais en mieux » (c'est la nouvelle version de notre choix d'origine dans cette catégorie, les Altra Escalante).

Nous avons recruté 19 coureurs masculins pour tester 16 paires de chaussures de running, depuis les rues fréquentées des grandes villes jusqu'aux routes calmes et enneigées de la campagne. Avec leur aide, nous sommes venus à la conclusion que les Mizuno Wave Rider 21 sont la meilleure paire de chaussures de running « neutres » (qui correspondent à la foulée universelle) pour la plupart des hommes. Ce modèle conçu il y a plusieurs décennies est parfaitement adapté pour enquiller quelques kilomètres quotidiens, grâce à sa semelle qui offre un bon amorti, et un bon rebond, et grâce à sa partie supérieure (ou « tige ») respirante qui maintient bien le pied. Si vous ne cherchez pas une paire de chaussures neutres, pas d'inquiétude : nous avons aussi sélectionné des modèles pour les coureurs qui préfèrent des modèles à stabilité renforcée, ou dotées d'un talon plus plat.

Nos testeurs ont apprécié les Mizuno Wave Rider 21 pour les courses tranquilles de moins d'une heure, ou pour enchaîner des kilomètres sans trop d'efforts. Les Wave Rider 21 ont une tige maillée qui tient bien en place, tout en étant respirante, et une semelle rembourrée qui offre rebond et réactivité. Certains testeurs ont trouvé que les Wave Rider 21 étaient un peu lourdes aux pieds, et nous nous sommes demandé si sa coupe correspondait bien aux tailles habituelles, en particulier en largeur, mais ces points n'ont pas suffi à faire descendre ces chaussures infatigables et polyvalentes de la première marche du podium.

