Les meilleures batteries externes avec lesquelles s'équiper en 2019

Comparatif « Wirecutter ». Taille, poids, fiabilité, rapport qualité prix : découvrez notre sélection des meilleures batteries externes USB pour charger votre téléphone où que vous soyez.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Après avoir testé deux des nouvelles batteries externes les plus prometteuses, nous maintenons nos premiers choix actuels. Pour en savoir plus sur la Tylt Slim Boost et la Jackery Thunder avec Quick Charge 3.0, lisez notre partie sur la concurrence.

Ces deux dernières années, nous avons examiné près de trois cents batteries externes USB et passé des centaines d'heures à tester une quarantaine d'entre elles, pour dénicher celles qui offrent le meilleur rapport qualité prix et qui seront les plus fiables pour recharger votre matériel. La TravelCard Charger (produit non disponible en France), format carte bancaire, reste la référence pour ce qui est de charger un smartphone partiellement (assez pour tenir la journée). La Jackery Bolt est un poil plus grosse. Elle peut recharger entièrement un smartphone, une voire deux fois, et comporte des câbles intégrés bien pratiques. Notre choix plus volumineux, l'Anker PowerCore 20100, peut charger votre portable tous les jours pendant une semaine, ou maintenir en vie toute une série d'engins sur une période plus courte. Pour ce qui est des appareils Android équipés de Quick Charge, nous avons constaté que la Tronsmart Presto 10000 PBT10, de taille moyenne, offrait une excellente vitesse de Quick Charge 3.0, à un prix raisonnable (si vous possédez déjà un appareil doté d'un port USB-C, privilégiez les batteries externes USB-C pour bénéficier d'un chargement plus rapide et de technologies qui dureront plus longtemps).

