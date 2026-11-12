Les méga-profits pétroliers "moralement inacceptables", dénonce le secrétaire général de l'ONU auprès de l'AFP

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres lors d'un entretien avec l'AFP à la COP31, le 12 novembre 2026 à Antalya, en Turquie ( AFP / OZAN KOSE )

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a fustigé jeudi une hausse des bénéfices provenant des énergies fossiles qu'il juge "moralement inacceptable", exigeant des gouvernements qu'ils donnent la priorité à leurs citoyens, plutôt qu'aux résultats des géants pétroliers.

Dans un entretien exclusif à l'AFP à la COP31 d'Antalya, le chef de l'ONU sortant a déclaré que les pays ne pouvaient pas développer de nouvelles énergies fossiles tout en prétendant lutter contre le changement climatique, y compris les organisateurs du sommet, la Turquie et l'Australie.

À la conférence sur le climat, de vieilles lignes de fracture ont ressurgi sur les énergies fossiles, entre les pays qui veulent pousser à une sortie plus rapide du pétrole, du gaz fossile et du charbon, et ceux qui défendent leur droit à exploiter ces ressources.

Les négociations se tiennent en pleine crise énergétique liée aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, qui a fait flamber le prix du diesel, des engrais et d'autres produits essentiels.

M. Guterres a jugé "absurde" et "moralement inacceptable" que neuf grandes entreprises d'énergies fossiles engrangent 95 milliards de dollars de bénéfices en un seul trimestre grâce à ces hausses de prix, alors que les gens ordinaires peinent à payer leur chauffage et leur carburant.

"Nous parlons d'intérêts puissants qui ne sont pas faciles à vaincre", a-t-il déclaré à l'occasion de son dernier sommet sur le climat à la tête des Nations unies.

"Les gouvernements doivent protéger les intérêts de leurs peuples, pas ceux d'un groupe d'entreprises", a-t-il insisté à propos des sociétés pétrolières et gazières, souvent dans sa ligne de mire.

Et cela signifie pour lui aucun nouveau projet d'énergies fossiles, même si les groupes industriels exercent une pression concertée sur les dirigeants politiques pour protéger leurs investissements.

"Aucun nouveau projet d'énergies fossiles n'a de sens", a déclaré cet ancien Premier ministre portugais de 77 ans, qui quittera ses fonctions de secrétaire général en décembre après dix ans à la tête de l'organisation.

"Évidemment, je préférerais que tous les pays présents à cette COP adoptent cette position, y compris les organisateurs", a affirmé M. Guterres.

La Turquie, pays hôte, s'est félicitée de la découverte de nouveaux gisements pétroliers à l'ouverture de la conférence. Tandis que l'Australie, en charge des négociations, est critiquée pour avoir approuvé l'extension de mines de charbon.

"Riposter"

Les guerres en Ukraine et en Iran, une pandémie et la paralysie du Conseil de sécurité ont mis à l'épreuve les talents de diplomate de M. Guterres, mais sur les énergies fossiles, le chef de l'ONU a rarement retenu ses coups.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres lors d'un entretien avec l'AFP à la COP31, le 12 novembre 2026 à Antalya, en Turquie ( AFP / OZAN KOSE )

Depuis sa tribune mondiale, il a pourfendu "les parrains du chaos climatique", accusant le lobby pétrolier et gazier de "tuer notre planète" et les gouvernements de "subventionner le suicide" en soutenant cette industrie.

Sa rhétorique enflammée a fait de lui un champion du mouvement climatique, et une sorte de rareté dans les COP.

Ni le Premier ministre australien Anthony Albanese, ni le président de la COP31 Murat Kurum n'ont prononcé une seule fois le terme d'énergies fossiles - pourtant principales responsables du réchauffement climatique - lors de leurs discours d'ouverture devant les dirigeants mondiaux mercredi.

À l'inverse, M. Guterres a été acclamé avec enthousiasme lorsqu'il a appelé les énergies fossiles à disparaître "comme les dinosaures" et reproché aux gouvernements de freiner le développement des énergies propres.

"C'est une menace existentielle... nous ne pouvons pas la minimiser. Et je pense qu'il faut utiliser un langage suffisamment clair pour que les gens comprennent que nous sommes aujourd'hui réellement confrontés à un risque grave", a-t-il dit à propos de ses formules choc.

"Le secrétaire général Guterres est un véritable héros mondial", a déclaré à l'AFP à Antalya l'ancien vice-président américain Al Gore, lui-même célèbre militant pour le climat. "J'espère que le prochain secrétaire général suivra son exemple", a-t-il dit.

Mais, malgré la force de ses mots, M. Guterres quitte ses fonctions dans un monde bien plus chaud qu'à son arrivée en 2017, quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris.

Malgré l'essor des voitures électriques et de l'énergie solaire, la demande d'énergies fossiles continue d'augmenter, les émissions mondiales sont à des niveaux records et la limite de 1,5°C sera dépassée d'ici quelques années.

La plupart des dirigeants politiques "n'ont pas encore pleinement compris que cela devient un moment de crise", et que sans réduction drastique des émissions, le monde est condamné à un avenir plus sombre, a-t-il averti.

Mais "nous n'avons pas perdu la bataille", a-t-il assuré. "Ce n'est pas le moment de renoncer mais de riposter."