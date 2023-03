Les Mavericks s'offrent les Sixers, les Warriors enchaînent

Une victoire référence pour les Mavericks. Après deux défaites en trois matchs depuis la reprise, et plus largement cinq défaites sur les six dernières rencontres, Dallas vient peut-être de s’offrir un succès fondateur pour la suite, et plus précisément pour le « run » final pour les playoffs dans une conférence Ouest corsée. Face aux Sixers, solidement installés à la troisième place de la conférence Est, les hommes de Jason Kidd ont ainsi remporté un très gros duel d’attaque (133-126), en pouvant compter sur un apport maximum de Luka Doncic et Kyrie Irving : 42 points (13/22), 4 rebonds et 12 passes pour le premier ; 40 points (15/22), 4 rebonds, 6 passes et 3 interceptions pour le second. C’est la première fois que deux joueurs des Mavericks terminent avec 40 points et plus dans la même rencontre. Privés de Stephen Curry depuis le 4 février et sa déchirure partielle au ligament du genou gauche, les Warriors n'ont pas eu besoin du meneur pour venir à bout des Clippers (115-91). Face à LA, Jordan Poole s'est affirmé comme la menace numéro un de l'équipe de la baie de San Francisco. L'arrière a compilé 34 points, 3 rebonds et 4 passes en 32 minutes de jeu.

