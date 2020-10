Les mauvais côtés de la Super Ligue Européenne

Mardi 20 octobre, à quelques heures de la reprise de la Ligue des champions, la presse britannique dévoilait le projet concret d'une "Premier League européenne". Concrètement, dès 2022, on se dirigerait ainsi vers un championnat européen des clubs fermé. Et visiblement, l'annonce en a satisfait plus d'un. Alors, tous derrière cette compétition ? On préfère vous prévenir : il y aurait de la casse...



Argent provocateur

Un simple tweet a suffi à faire chauffer les réseaux sociaux. Mardi après-midi, Sky News dévoilait le projet concret d'une "Premier League européenne", avec la FIFA à la barre et Liverpool, Manchester United et le Real Madrid côte à côte niveau organisation. Selon Mark Kleinman, journaliste à Sky News, qui a révélé l'information, cette compétition réunirait, dès 2022, 18 équipes au sein d'une ligue fermée, dont le Paris Saint-Germain pour la France, et pourrait rapporter jusqu'à 5 milliards d'euros par an, bien au-dessus des 2,04 milliards récoltés par l'UEFA avec sa Ligue des champions.Certes, très vite, l'information a été nuancée par d'autres médias, dont le, jugeant le projet loin d'être fait. Mais en attendant, beaucoup de fans de foot, sur Twitter notamment, ont applaudi l'annonce. Petite confidence, ici-même, chez, on s'était étonnés du nombre important de commentaires qui accueillaient positivement la création possible d'une super ligue lorsque Gianni Infantino, président de la FIFA, ou Aleksander ?eferin, à l'UEFA, prédisaient une modification des compétitions internationales, vers plus d'intensité et moins d'aléas. Beaucoup de gens validaient l'idée, s'imaginant assister à des Bayern-Chelsea ou des PSG-Real régulièrement, semaine après semaine, tout au long de l'année. Comme d'habitude, le principal argument était de rejeter la froideur et l'ennui de notre bonne vieille Ligue 1, méprisant les rencontres fades et sans saveur, des Dijon-Nîmes ou Metz-Brest, et ne rêvant qu'à des matchs dignes d'un dernier carré de Ligue des champions, mais tout au long de l'année.Autre argument des défenseurs d'une telle compétition : l'impact des droits TV. Forcément, un championnat européen fermé, calqué sur le modèle économique des Ligues sportives américaines, comme