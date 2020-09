"Les masques tombent" : Jean-Baptiste Djebbari juge certains écologistes "un peu méprisants et profondément élitistes"

Le ministre délégué aux Transports a déploré les prises de position d'une frange des élus EELV, dont les maires de Bordeaux et Lyon.

Jean-Baptiste Djebbari, le 7 juillet 2020, à Paris ( AFP / Ludovic Marin )

"Les masques tombent!". Jean-Baptiste Djebbari a commenté les positions de certains élus écologistes fraichement élus, qu'il décrit comme "technophobes" et "décroissants". Le maire de Lyon Grégory Doucet, arrivé en poste lors des dernières municipales fin juin, avait tenu un discours très critique durant la semaine à l'égard du Tour de France, qu'il avait estimé "machiste et polluant". A Bordeaux, le maire Pierre Hurmic avait lui fait part de sa volonté d'en finir avec le traditionnel sapin de Noël sur la place de la mairie, qu'il voyait comme un "arbre mort".

Une "frange" qui montre son "vrai visage"

"On savait qu'une partie des écologistes étaient technophobes et décroissants. Pas tous, mais une partie qui s'exprime, notamment les maires de Bordeaux et Lyon. Aujourd'hui, les masques tombent", a réagi Jean-Bapiste Djebbari sur Europe 1 , lundi 14 septembre.

"On voit cette partie des écologistes qui sont un peu méprisants à l'égard d'évènements populaires", a t-il encore commenté au sujet des critiques formulées par Grégory Doucet. On les découvre "un peu méprisants" et "profondément élitistes", a t-il encore ajouté, jugeant que "cette frange des Verts montrent leur vrai visage".

A Bordeaux, la volonté du nouveau maire écologiste d'en finir avec le traditionnel sapin de Noël sur la place de la mairie, lui a valu vendredi une volée de critiques essentiellement de la droite, locale et nationale. "Nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Pey-Berland, vous gardez le souvenir de cet arbre mort que l'on faisait venir tous les ans. C'est pas du tout notre conception de la végétalisation", avait-il notamment déclaré.