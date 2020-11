Les masques chirurgicaux lavables et réutilisables 10 fois, assure l'UFC-Que Choisir

L'UFC-Que Choisir a réalisé des tests sur trois modèles achetés en grandes surfaces. Même après plusieurs lavages, ces masques "sont bien au-dessus des exigences minimales des masques en tissu portant la garantie filtration officielle Afnor/DGA" qui sert de référence, assure l'association de consommateurs.

(Photo d'illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ethan Miller )

C'est une "bonne nouvelle pour le porte-monnaie et pour la planète", se réjouit l'UFC-Que Choisir. L'association de consommateurs assure, tests à l'appui, mardi 10 novembre que les masques chirurgicaux, normalement destinés à être jetés au bout de quatre heures, sont lavables et réutilisables 10 fois . "Notre test express sur 3 modèles achetés en grandes surfaces (Auchan et Leclerc, ndlr) et en parapharmacie montre qu'après 10 lavages en machine à 60 °C, les masques chirurgicaux, théoriquement à usage unique, gardent d'excellentes capacités de filtration ", peut-on lire sur son site.

"Après 10 lavages, et autant de passages au sèche-linge et de repassages doux au plus faible réglage du fer, leurs capacités de filtration se sont maintenues à un niveau suffisant pour un usage grand public : 100 % pour l'un des chirurgicaux, 90 % pour le second et 98 % pour le masque de confort. Les attaches sont restées intègres.", explique l'UFC-Que Choisir. "Les masques restent également suffisamment respirables pour être portés plusieurs heures sans trop d'inconfort" , assure encore l'association.

Mieux encore, même après plusieurs lavages, ces masques "sont bien au-dessus des exigences minimales des masques en tissu portant la garantie filtration officielle Afnor/DGA" qui sert de référence.

Une bonne nouvelle écologique et économique. "Même si le prix des masques a tendance à diminuer depuis le début de la crise, il est toujours très supérieur à celui qui était pratiqué avant cette gigantesque crise sanitaire" , a rappelé Franck Attia, rédacteur en chef d'UFC-Que Choisir, sur franceinfo . "Malgré cette baisse des prix, ça reste un budget considérable. Je vous rappelle que les masques chirurgicaux doivent être utilisés maximum quatre heures. Imaginez la somme que cela peut représenter pour un foyer avec plusieurs enfants. D'un point de vue économique, on peut faire de substantielles économies en utilisant à peu près dix fois son masque."