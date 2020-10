Les marques qui ont le plus progressé malgré la crise

Selon une étude de l'agence de communication VMLY & R, les marques des secteurs de la distribution alimentaire et du bricolage et jardinage s'en sortent particulièrement bien auprès des consommateurs.

Carrefour, Franprix, Monoprix mais également Leroy Merlin, Truffaut ou encore Decathlon, Zara, Vinted, Deliveroo ou Doctolib... Malgré la crise sanitaire, plusieurs enseignes ont réussi à tirer leur épingle du jeu auprès des consommateurs selon une étude de l'agence de communication VMLY & R, relayée par Les Echos . Dans son étude BAV (Brand Asset Valuator) 2020, l'agence met en avant 25 marques qui ont le plus progressé sur les 1.200 passées au crible.

" Deux catégories d'acteurs se distinguent . Ceux qui ont rempli un rôle sociétal durant le confinement tirent les bénéfices de leur engagement et du sentiment de proximité qu'elles ont suscité chez les Français. Les marques services ont, elles, prouvé leur utilité", analyse dans le quotidien économique la présidente de l'agence, Cécile Lejeune.

Dans l'Hexagone, c'est donc l'enseigne Carrefour qui affiche la meilleure progression. "En se mobilisant en un temps record, en proposant durant le confinement des services spécifiques pour les personnes âgées et les personnels soignants, elle a autant montré son rôle social que son utilité", commente Cécile Lejeune. Dans le secteur de la distribution alimentaire , les marques Franprix, Monoprix et Picard ont également réussi à se distinguer.

Parmi les grands gagnants de ce classement figurent également des enseignes de bricolage et de jardinage : ManoMano, Leroy Merlin et Truffaut, qui ont fourni de nombreux tutoriels pendant le confinement, et bien sûr Decathlon, habitué au haut du classement. La marque s'est distinguée en montrant comment faire du sport enfermé chez soi et en fournissant les plans de son masque Easybreath pour voir s'il pouvait être adapté pour les soignants.

Le classement de cette année révèle quelques surprises. Ainsi, la marque Zara sort son épingle du jeu quand les autres enseignes textiles sont à la peine. Reflet de l'époque, les marques de livraison de repas Deliveroo et UberEats et les enseignes de jeux et de distraction , de Fortnite à TikTok, ont de leur côté franchi un cap et sont passées à la dimension supérieure. Même chose pour le site Doctolib qui a énormément gagné en notoriété en se positionnant sur la téléconsultation.

Ce classement 2020 révèle aussi de grands absents : les marques automobile et les enseignes de l'aérien et du tourisme. Seule exception : la marque Ibis qui figure au classement des 25 marques ayant le plus progressé auprès des consommateurs. L'enseigne s'est distinguée en organisant des concerts en ligne et en hébergeant des soignants.