Les marges des entreprises n'ont "globalement" pas alimenté l'inflation, estime la Banque de France

L'évolution des marges des entreprises n'a "globalement" pas contribué à la hausse de l'inflation en France en 2022, a déclaré lundi le gouverneur de la Banque de France, appelant toutefois à "la vigilance" en la matière.

Alors que l'augmentation des marges au-delà du seul renchérissement des coûts a en partie alimenté l'inflation en Allemagne et en Espagne en 2022, "en France, ce n'est pas ce nous voyons", a déclaré François Villeroy de Galhau en présentant sa "Lettre annuelle au président de la République".

"Globalement, les marges ont reculé en 2022", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Après un niveau record de 34% en 2021, le taux de marge des entreprises a atteint 32% l'an dernier, proche de son niveau pré-Covid. En 2023 et 2024, "les marges des entreprises devraient reculer modérément et temporairement du fait de la situation économique, avant de remonter en 2025", selon sa lettre.

Le gouvernement de la Banque de France a toutefois prévenu que les évolutions de marges différaient selon les secteurs voire les entreprises, l'agroalimentaire notamment se démarquant par une "forte hausse" de son taux de marge en 2022.

"Il y a un certain nombre de points d'attention (...), d'abord plus du côté des grandes entreprises que des PME, et plus sur certains secteurs comme l'énergie, les transports et certains secteurs de services ou certains secteurs industriels", a-t-il détaillé.

"Pour citer un exemple, les industries agroalimentaires ont vu leurs marges remonter assez sensiblement en fin d'année 2022", a-t-il indiqué.

"Il est donc souhaitable que toujours davantage de concurrence et une certaine vigilance contribuent à modérer les prix dans certains secteurs", a-t-il ajouté.

De même, François Villeroy de Galhau a dit ne pas constater d'emballement d'une spirale prix-salaire en France.

Le salaire moyen par tête a augmenté de près de 4% en moyenne en 2022 (moins que l'inflation), et pourrait progresser de 6% cette année (plus que l'inflation), mais le rattrapage devrait ensuite retomber à environ 3% en glissement annuel d'ici fin 2025.

"Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un pic d'inflation en France au cours de ce premier semestre et un pic des salaires un peu décalé au cours du deuxième semestre", a expliqué le gouverneur.