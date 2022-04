Les marchés focalisés sur la politique monétaire de la Fed

Les marchés ont clôturé dans le rouge en Asie jeudi tandis que les Bourses européennes évoluaient prudemment, au moment où la banque centrale américaine semble prête à relever plus fortement ses taux et à accélérer la réduction de son soutien monétaire face à l'inflation galopante.

A Paris, l'indice CAC 40 avançait de 0,24%, Francfort faisait du surplace (-0,06%) et Londres pliait de 0,38%, vers 08H00 GMT.

Plus tôt, les places asiatiques ont fini dans la morosité, comme les marchés occidentaux la veille: Tokyo a perdu 1,66%, Hong Kong 1,87% et Shanghai 1,42%.

"Les minutes de la Fed ont apporté la clarté que les investisseurs attendaient", écrit Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Le compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed, publié mercredi, a montré que la banque centrale américaine souhaitait accélérer son resserrement monétaire en prévoyant d'intensifier les hausses de ses taux directeurs au cours des prochains mois et d'engager dès le mois de mai la réduction de son bilan.

Ce rapport "a montré que les responsables de la Fed sont de plus en plus alarmés par la hausse des pressions inflationnistes et sont déterminés à envoyer un message aux marchés leur signifiant qu'ils agiront avec résolution pour l'enrayer", a constaté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les analystes s'attendent à plusieurs hausses de 50 points de base des taux directeurs de la Fed cette année si l'inflation reste élevée. La Fed avait commencé, lors de sa réunion du mois dernier, à relever ses taux, mais avait opté pour une hausse plus modeste, d'un quart de point de pourcentage seulement.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 3 et 4 mai.

La force du marché de l'emploi américain étant prise en considération par l'institution pour la guider dans ses décisions de politique monétaire, les investisseurs surveilleront dans l'après-midi les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis.

Sur le marché de la dette souveraine, la tension retombait un peu jeudi, bien que "la menace de récession soit réelle" avec le retrait du soutien monétaire de la Fed, souligne Mme Ozkardeskaya.

Le pétrole regagne du terrain

Les prix du pétrole repartaient à la hausse, effaçant une partie de leurs lourdes pertes de plus de 5% la veille en raison de craintes d'un effritement de la demande combiné à un renforcement de l'offre.

Vers 07H50 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin remontait de 0,64% à 101,74 dollars

Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en mai, prenait 1,17% à 97,37 dollars.

L'euro était stable face au dollar à 1,0899 dollar (+0,04%).

Le bitcoin cédait 0,85% à 43.514 dollars.

Samsung optimiste pour le premier trimestre

Le groupe sud-coréen Samsung Electronics, plus grand fabricant de smartphones au monde, prévoit un résultat d'exploitation en hausse de 50,3% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente, malgré les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement. L'action a terminé en recul de 0,73%.

Shell prévoit des dépréciations et charges liées à la Russie

Le géant pétrolier britannique Shell perdait 1,48% à 2.100 pence après avoir prévenu que son retrait d'activités en Russie dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine allait entraîner 4 à 5 milliards de dollars de dépréciations et charges dans ses résultats du premier trimestre, qui seront publiés le 5 mai.

Le site de jeux 888 prospère

Le site de jeux en ligne britannique 888 s'envolait de 28,02% à 245,80 pence après avoir annoncé un accord pour réduire d'au moins 150 millions de livres le prix d'acquisition des activités hors États-Unis de William Hill, filiale du groupe américain Caesars Entertainement, fixé à 2,2 milliards de livres lors de l'annonce du rachat en septembre dernier.