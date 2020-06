Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les marathons de New York et Berlin annulés Reuters • 24/06/2020 à 18:50









par Léo De Garrigues (iDalgo) Initialement prévu le 1er novembre, le marathon de New York n'aura pas lieu cette année en raison de la pandémie de Covid-19. L''association New York Road Runners, qui organise l'événement, l'a annoncé ce mercredi. Plus de 53 000 coureurs dont la moitié venant de l'étranger étaient attendus. C'est la seconde fois que la course est annulée : en 2012, l'ouragan Sandy avait eu raison de son maintien. Le marathon de Berlin, qui devait se tenir le 27 septembre, n'aura pas lieu non plus.

