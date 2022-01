Les Maliens manifestent massivement contre les sanctions

Un manifestant enveloppé dans le drapeau malien lors d'un rassemblement à l'appel de la junte contre les sanctions ouest-africaines, le 14 janvier 2022 à Bamako ( AFP / FLORENT VERGNES )

Les Maliens ont répondu massivement vendredi à Bamako et à travers le pays à l'appel de la junte à manifester contre les sanctions ouest-africaines et à faire pièce aux pressions internationales qui ne faiblissent pas, ont constaté les correspondants de l'AFP.

Des milliers de Maliens parés aux couleurs nationales vert, jaune et rouge ont commencé à se masser dans la capitale sur la place de l'Indépendance pour la prière hebdomadaire ouvrant un après-midi de mobilisation orchestrée par les militaires.

Certains manifestants ont passé la nuit sur le boulevard desservant ce haut lieu des manifestations maliennes.

Grosse affluence aussi à Tombouctou, sur la place Sankoré, devant la mosquée, ont indiqué plusieurs Tombouctiens à l'AFP.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une foule dense marchant derrière le drapeau national dans les rues de Kadiolo, frontalière de la Côte d’Ivoire. Scène analogue à Bougouni, également dans le sud.

Des Maliens interrogés par un correspondant de l'AFP ont dit descendre dans la rue, non pour soutenir la junte, mais pour défendre le pays.

Au même moment, le chef de la junte et président de transition, le colonel Assimi Goïta, a validé un "plan de risposte" gouvernemental aux sanctions ouest-africaines, ont indiqué ses services sur Facebook. Le plan a plusieurs composantes, diplomatiques ou économiques, disent-ils sans plus de précisions.

"L’objectif de ce plan n’est pas d’être dans une posture de bras de fer" avec les organisations ouest-africaines, et le Mali reste "ouvert au dialogue", disent-ils.

Le gouvernement malien a lancé lundi, au lendemain des mesures de rétorsion "extrêmes" selon lui prises par l'organisation des Etats ouest-africains Cédéao, un appel "à une mobilisation générale sur toute l’étendue du territoire national".

Le colonel Goïta, porté à la tête du Mali par un premier coup d'Etat en août 2020 et intronisé président "de la transition" à la suite d'un second en mai 2021, a exhorté les Maliens à "défendre (leur) patrie".

Le Mali, déjà plongé dans une grave crise sécuritaire et politique depuis le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadiste en 2012, fait face depuis dimanche à de lourdes sanctions de la Cédéao. Celles-ci punissent le projet des militaires de continuer à gouverner pendant plusieurs années, et l'engagement révoqué d'organiser en février 2022 des élections qui auraient ramené les civils à la tête du pays.

La fermeture des frontières de la Cédéao, l'embargo sur les échanges commerciaux (hors produits de première nécessité) et sur les transactions financières ainsi que le gel des avoirs maliens dans les banques ouest-africaines menacent dangereusement l'économie d'un pays parmi les plus pauvres du monde, éprouvé par les violences et la pandémie, enclavé et fortement tributaire des ports ouest-africains du Sénégal et de Côte d'Ivoire.

Des compagnies ouest-africaines ainsi qu'Air France ont suspendu leurs vols vers Bamako. Le pays risque l'asphyxie faute de liquidités.

Une supportrice du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, lors d'une manifestation à Bamako contre les sanctions ouest-africaines, le 14 janvier 2022 au Mali ( AFP / FLORENT VERGNES )

Le Mali n'a pas pu réaliser une opération sur le marché financier régional mercredi. Il est "coupé du reste du monde", dit Kako Nubukpo, commissaire pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa).

Les sanctions ont suscité un concert de réprobations au Mali. La Cédéao est accusée d'être l'instrument de puissances étrangères et un club dépassé de dirigeants coupés des populations.

- L'ONU au travail -

La junte se drape dans la souveraineté nationale. Elle a demandé jusqu'à cinq années supplémentaires.

Manifestation à Bamako à l'appel de la junte contre les sanctions ouest-africaines, le 14 janvier 2022 au Mali ( AFP / FLORENT VERGNES )

Elle s'est dite incapable actuellement d'appeler les Maliens aux urnes en invoquant l'insécurité persistante sur un territoire dont les deux tiers échappent au contrôle des autorités. Elle réclame le temps de mener à bien des réformes essentielles selon elle et d'organiser des élections incontestables.

Aucune voix significative ne s'est élevée au Mali pour approuver la Cédéao. En revanche, un certain nombre pressent pour une reprise des discussions avec la Cédéao, s'inquiétant de l'isolement international du Mali.

Le colonel Goïta a assuré rester "ouvert au dialogue avec la Cédéao".

Le chef de l'ONU Antonio Guterres a réclamé jeudi du gouvernement malien un calendrier électoral "acceptable", rappelant que la Cédéao pourrait alors lever graduellement les sanctions.

Des partenaires du Mali aussi importants que la France et les Etats-Unis ont apporté leur soutien aux sanctions ouest-africaines. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a indiqué jeudi que l'UE allait prendre des dispositions "dans la même ligne" que la Cédéao.

Aucune sortie de crise n'est discernable pour le moment. Le secrétaire général de l'ONU a dit travailler avec la Cédéao et l'Union africaine pour créer les conditions d'un retour de la junte à une position "raisonnable et acceptable".

