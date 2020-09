Les Maldives, 31e pays à bénéficier du moratoire sur la dette (Club de Paris)

L'archipel des Maldives, dont l'économie, qui dépend du tourisme, a été très affectée par la crise sanitaire, a obtenu à son tour un délai dans le paiement des intérêts de sa dette, a annoncé lundi le Club de Paris.

Il devient ainsi le 31e pays, après le Lesotho et le Tadjikistan début septembre, à bénéficier de l'initiative de suspension du service de la dette (ISSD) prise conjointement mi-avril par ce forum de créanciers publics et le G20, afin d'aider les pays les plus pauvres à surmonter la plus grave crise de financement de l'histoire récente.

"Les représentants des pays créanciers du Club de Paris ont accepté d'accorder à la République des Maldives une suspension du service de la dette pour une durée déterminée, du 1er mai au 31 décembre 2020", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le gouvernement de la République des Maldives, archipel dans l'Océan indien de 340.000 habitants, qui avait attiré un record de 1,7 million de touristes en 2019, "s'est engagé à consacrer les ressources libérées par cette initiative à l'augmentation des dépenses dédiées à atténuer l'impact sanitaire, économique et social de la crise du Covid-19", a-t-il ajouté.

Au niveau du G20, à la date du 18 juillet, 42 pays bénéficiaient du moratoire, pour un montant de 5,3 milliards de dollars, sur 73 pays éligibles à l'initiative.

De son côté, depuis le 26 mars, le Fonds monétaire international (FMI) a débloqué 30 milliards de dollars de fonds d'urgence, dont plus de la moitié à destination de pays d'Afrique subsaharienne.

A l'occasion du G20 qui aura lieu mi-octobre, une prolongation du moratoire de six mois à un an sera examinée, sur la base d'un rapport sur les besoins de liquidités des pays éligibles qui sera fourni par la Banque mondiale et le FMI, avait indiqué début septembre le Club de Paris.

Pour les pays les plus en difficulté, une restructuration de leur dette pourrait être envisagée, mais seulement si elle implique les créanciers privés et si elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie macroéconomique, pilotée par le FMI, pour rendre leur dette viable, avait-on précisé.