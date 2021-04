Les maisons d'enchères se mettent au "NFT", le mot magique du marché de l'art

Il y a trois mois, ils n'étaient qu'une poignée à avoir entendu parler de ces "NFT" ou jetons non fongibles ("non-fungible tokens"), terme barbare qui désigne un certificat d'authenticité associé à un objet virtuel (image, photo, vidéo, morceau de musique).

Depuis, l'artiste américain Beeple a vendu un collage numérique estampillé "NFT" pour 69,3 millions de dollars et, selon les données du site spécialisé DappRadar, plus de dix millions de dollars changent de main quotidiennement pour acheter ces objets de collection totalement dématérialisés.

Le "NFT" offre des garanties de traçabilité et de sécurité à l'art numérique qui en manquait, au point d'en faire un nouvel eldorado.

Directement lié à l'univers des cryptomonnaies, comme le bitcoin, ce marché a ses propres plateformes d'échange, telles Nifty Gateway ou OpenSea, créées en marge du monde de l'art.

Symboles du marché de l'art traditionnel, les maisons d'enchères ne voulaient pas rater le coche.

Elles apportent du "contexte" sur un marché aux repères encore flous, fait valoir Rebekah Bowling, experte en art contemporain chez Phillips, troisième maison d'enchères mondiale derrière Christie's et Sotheby's.

Photo fournie le 10 mars 2021 par Christie's du collage numérique "Everydays: The First 5000 Days" de Beeple adjugé aux enchères à New York pour 69,3 millions de dollars le 11 mars 2021 ( CHRISTIE'S AUCTION HOUSE / Handout )