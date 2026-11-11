Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Les Lyonnes croquent la Juve
information fournie par So Foot•11/11/2026 à 22:54
Le sauveur ? Plus de dix jours après l’éviction de Didier Digard (suivi du départ du directeur sportif Demba Ba et du président Jean-Michel Roussier), Le Havre tiendrait enfin son nouveau coach. Selon L’Équipe , les dirigeants du club doyen seraient en train de ...
Lire la suite
Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour renflouer les caisses… Englué dans une situation financière compliquée depuis plusieurs années, le FC Barcelone met visiblement tout en place pour s’en sortir, quitte à se lancer dans un marché assez tordu. Le club catalan a annoncé ...
Lire la suite
En un mot et cinq lettres : Merci. En ce mercredi 11 novembre, cela fait maintenant 500 jours que Christophe Gleizes est emprisonné en Algérie . En signe de soutien indéfectible envers notre collègue et ami et à l’initiative de Reporters sans frontières (RSF) et ...
Lire la suite
En conférence de presse à la veille d’Italie-France, Zinédine Zidane a très vite confirmé le forfait de Kylian Mbappé, qui a ressenti une gêne physique et qui n’a pas pris part à l’entraînement des Bleus ce mercredi matin à Clairefontaine. Et donc, reste maintenant ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer