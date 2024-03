Les Lyonnaises et la revanche européenne

Un an après l'échec en quarts de finale de C1 face à Chelsea, les Fenottes lancent la reconquête de leur chère Coupe d'Europe au stade de la Luz, ce mardi soir, face à Benfica, avec une soif de revanche.

« On arrive sur une fin de saison où il y a des matchs décisifs, à nous d’être prêtes » , a prévenu Eugénie Le Sommer vendredi soir, après la gifle infligée au FC Fleury (4-0), en D1 Arkema. Et si la taulière a haussé le ton, c’est que quelques jours plus tôt, les Lyonnaises étaient passées à côté de leur premier gros rendez-vous de cette fin de saison : une demi-finale de Coupe de France face à ce même FC Fleury, perdue aux tirs au but. « On sait que dans le football de haut niveau, il y a des ingrédients nécessaires et indispensables à la performance. Il y a certainement eu cette remise en question », avait noté Sonia Bompastor après la revanche en championnat, vendredi. « Je voulais voir une réaction de mes joueuses, une réaction d’orgueil, mais aussi qu’elles fassent preuve de plus de caractère. »

Un Benfica novice, mais…

Du caractère, les octuples championnes d’Europe devront en avoir ce mardi, pour le quart de finale aller de Ligue des champions qui va se tenir à l’Estádio da Luz. « Ce stade est énorme. Avoir l’opportunité de disputer un quart de Ligue des champions dans ce stade si beau et mythique, c’est unique. Il faudra le savourer, mais cela passe par un bon contenu de match et une victoire » , a averti Sonia Bompastor. Les quelque 15 000 supporters annoncés (sur 65 000 places) ne devraient toutefois pas étourdir des Lyonnaises grandes favorites face au Benfica Lisbonne, qui disputera son premier quart de finale de Ligue des champions, et dont les ambitions ont été résumées par la jeune Kika Nazareth : « Rêver est gratuit » .…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com