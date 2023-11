information fournie par So Foot • 10/11/2023 à 23:09

Les Lyonnaises écrasent Montpellier avec trois CSC

De Hérault à zéro.

Montpellier a marqué trois fois contre l’Olympique lyonnais ce soir, mais malheureusement dans le mauvais but, et les championnes de France l’ont emporté sans sourciller (5-0). Le centre de Sara Däbritz a été malencontreusement dévié par Maelys Mpomé sur l’ouverture du score (14 e ). En revanche, impossible d’accuser la malchance pour le deuxième CSC du soir. Sur un corner botté par Selma Bacha, Maëlle Lakrar a savonné la planche héraultaise en envoyant le ballon vers sa propre cage de la tête. Celeste Boureille a alors tenté de sauver le coup, mais sa bonne volonté n’a pas payé puisqu’elle l’a mis au fond (60 e ). Le MHSC a bu le calice jusqu’à la lie puisqu’en intervenant sur un centre de Melchie Dumornay, la gardienne Maria Petiteau a repoussé le ballon directement sur le tibia de Lakrar, qui n’a pu éviter un nouveau CSC (76 e ). Seules deux Lyonnaises ont donc marqué : Kadi Diani, en renard des surfaces (17 e ), et Wendie Renard, de la tête, à la réception d’un corner de Bacha (90 e +5).…

QB pour SOFOOT.com