Les Lyonnais sont-ils le problème de l'OL ?

Un peu plus en crise à l'issue de chaque journée, Lyon voit sa stratégie de miser sur l’ADN OL s’effondrer. Pire, elle n’aide clairement pas un club où plus personne ne peut se saquer.

Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Corentin Tolisso, Rémy Riou, Anthony Lopes et Maxence Caqueret… Si l’on ajoute Sinaly Diomandé et Saël Kumbedi, débarqués entre Rhône et Saône avant leur majorité, Lyon porte encore cette saison le sceau du fameux « ADN OL ». Depuis un an et demi, et la fin du mandat de Jean-Michel Aulas, le club s’est orienté vers un retour aux racines, qu’il pensait bénéfique pour une institution qui tanguait déjà beaucoup. Force est de constater que ce virage n’a pas fonctionné et, même s’il n’est pas la seule explication au naufrage que vit Lyon ces derniers mois, il a sa part de responsabilité. Si la seconde partie de saison dernière a été plutôt correcte, notamment grâce à Alexandre Lacazette, bien aidé par l’explosion de Bradley Barcola, et la confirmation de Rayan Cherki, cette dynamique paraît bien loin aujourd’hui.

Gones sans règle

En pleine crise, l’OL ne peut plus compter sur ses Lyonnais, censés être plus impliqués pour aider le club de leur cœur que les joueurs venus de l’extérieur. C’était en tout cas le message que semblait vouloir faire passer Jean-Michel Aulas en mai 2022, lorsqu’il annonçait dans une lettre ouverte « qu’il était important de retrouver nos fondamentaux, notre ADN OL » . En faisant revenir Riou, Lacazette, Tolisso et Lovren, le président misait sur l’amour de ces joueurs pour ce maillot afin de sortir le club de son pétrin. Raté. Et aujourd’hui, cet ADN OL semble même être un souci pour la nouvelle direction. Si Alexandre Lacazette a donné pleinement satisfaction l’an dernier, le retour de Corentin Tolisso s’est beaucoup moins bien passé. Plus le même joueur qu’il y a six ans, l’ancien du Bayern Munich enchaîne les prestations moyennes. La défaite à Reims ce dimanche (2-0) a bien mis en lumière qu’il n’avait plus aucune spontanéité dans ses choix, et qu’il ne peut plus jouer que face au jeu. Malgré tout, il a été titularisé sans broncher par Bosz, puis Blanc et désormais Grosso.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com