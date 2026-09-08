Les loups de Wolverhampton signent un étalon
L’étalon se mue en loup. Ce lundi soir, Wolverhampton a officialisé l’arrivée de l’ancien Lyonnais, Bertrand Traoré . L’ailier droit au pied gauche (et uniquement le pied gauche) de velours a signé un contrat qui le lie aux Wolves jusqu’à la fin de la saison 2026-2027 .
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