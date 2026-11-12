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Les lingots d'or de l'épave du Prince de Conty au cœur d'un procès en 2027 à Brest
information fournie par AFP 12/11/2026 à 14:11

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Des lingots d'or pillés sur l'épave du Prince de Conty, saisis par les autorités américaines, lors de leur restitution officielle à la France, à Brest, le 15 juin 2022 ( AFP / Sandra FERRER )

Des lingots d'or pillés sur l'épave du Prince de Conty, saisis par les autorités américaines, lors de leur restitution officielle à la France, à Brest, le 15 juin 2022 ( AFP / Sandra FERRER )

Trois Français et un couple d'Américains seront jugés en mai 2027 devant le tribunal correctionnel de Brest pour leur implication dans la revente de lingots pillés sur l'épave du Prince de Conty, une frégate de la compagnie des Indes échouée en 1746 en Bretagne.

Yves et Brigitte Gladu, un couple de Bretons âgés respectivement de 79 et 76 ans, leur belle-sœur Annette May Pesty, 80 ans, et un couple d'Américains vivant en Floride, Eleonor (dite Gay) Courter, 82 ans, et son mari Philip Courter, 84 ans, seront jugés le 27 mai 2027, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Brest Stéphane Kellenberger.

Les suspects sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs, certains d'entre eux l'étant également pour blanchiment de vol et recel de vol.

L'affaire a débuté le 21 février 2018 lorsque Michel L'Hour, directeur du Département français des recherches archéologiques sous-marines (Drassm), signale une vente suspecte de cinq lingots d'or sur un site internet américain.

Les autorités américaines saisissent le butin car M. L'Hour assure qu'il provient de l'épave du Prince de Conty. Cette frégate, de retour de Chine, avait fait naufrage en 1746 par une nuit de tempête et de brouillard, près de Belle-Île-en-Mer (Morbihan), avec une cargaison de porcelaine, de thé, de soieries et de nombreux lingots d'or chinois.

Immergée par 10 à 15 mètres de fond, dans une zone particulièrement difficile d'accès, l'épave était tombée dans l'oubli, jusqu'à sa découverte en 1974, puis sa mise à sac l'année suivante.

Écrivaine américaine à succès

Des lingots d'or et des fragments de porcelaine pillés sur l'épave du Prince de Conty, saisis par les autorités américaines, lors de leur restitution officielle à la France, à Brest, le 15 juin 2022 ( AFP / Sandra FERRER )

Des lingots d'or et des fragments de porcelaine pillés sur l'épave du Prince de Conty, saisis par les autorités américaines, lors de leur restitution officielle à la France, à Brest, le 15 juin 2022 ( AFP / Sandra FERRER )

Vite identifiée, la vendeuse des lingots s'avère être Gay Courter, une écrivaine américaine à succès et productrice de documentaires résidant à Crystal River, sur la côte ouest de la Floride. Elle dit tenir ces lingots d'un couple d'amis français, Gérard Pesty (mort depuis) et Annette May Pesty.

Dans une émission télévisée américaine diffusée vingt ans plus tôt, Annette May Pesty avait assuré avoir découvert ces lingots lors d'une plongée au large du Cap Vert. Mais les enquêteurs écartent vite cette hypothèse et orientent leurs investigations vers le beau-frère de Mme May Pesty, Yves Gladu, un photographe sous-marin professionnel très connu dans le milieu.

Habitué des eaux bretonnes, M. Gladu avait échappé à un premier procès, en novembre 1983, portant déjà sur le pillage du Prince de Conty. Le tribunal correctionnel de Lorient avait condamné cinq prévenus pour détournement et recel d'épave maritime mais n'avait pas pu localiser les lingots pillés.

Placé en garde à vue en mai 2022, M. Gladu reconnaît avoir plongé une quarantaine de fois sur l'épave entre 1976 et 1999 et avoir remonté 16 lingots, qu'il dit avoir vendus en 2006 à un ancien militaire en Suisse.

Mais il assure ne pas avoir remis de lingots aux Courter, un couple qu'il connaît depuis les années 80 et qui a embarqué sur son catamaran Tethys en Grèce (2011), aux Caraïbes (2014) et aux îles Marquises (2015).

Ce navire a été saisi par la justice dans le cadre de l'enquête.

Un procès "spectacle"

Visés par un mandat d'arrêt international, les époux Courter sont eux interpellés en juin 2022 en Angleterre lors d'un retour de croisière, puis assignés à résidence à Southampton (Royaume-Uni). Durant leur interrogatoire, ils expliquent avoir vendu 18 lingots pour plus de 192.000 dollars (172.000 euros), notamment sur le site de commerce en ligne eBay.

Au total, les époux Courter auraient été en possession d'au moins 23 lingots dont le revenu de la vente devait revenir aux époux Gladu, selon l'enquête. Trois lingots ont été vendus au British Museum de Londres.

Rencontrés par l'AFP à Brest, Brigitte et Yves Gladu n'ont pas souhaité s'exprimer avant leur procès.

L'avocat des époux Courter a quant à lui indiqué qu'il plaiderait la relaxe de ses clients et leur déconseillerait de faire le voyage à Brest pour le procès.

"Si la juge d'instruction avait été courageuse, elle aurait rendu une ordonnance de non-lieu compte tenu du contexte", notamment de l'âge avancé des suspects, a déclaré Me Grégory Lévy à l'AFP.

Mais "ils y ont passé des années (sur cette affaire) et le spectacle doit être maintenu", a-t-il ironisé.

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