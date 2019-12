"Les Liaisons dangereuses", de Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos

Véritable traité de la conquête amoureuse, l'oeuvre de Laclos est rééditée dans un volume de "La Pléiade".

Deux cent trente ans après leur publication, il va sans dire que Les Liaisons dangereuses ne désignent plus seulement l'un des plus grands romans de tous les temps mais la matrice d'un mythe dont la fécondité semble inépuisable. Pourquoi et comment l'unique roman de Laclos est-il parvenu à pénétrer le cercle très restreint des oeuvres dont jamais la malléabilité ne s'est épuisée, ni démentie l'actualité ? C'est bien sûr la question centrale que pose la postérité de ce singulier chef-d'oeuvre et dont la réponse dépend de l'idée que chaque lecteur, à chaque époque, se fait de la "morale" de l'amour et de l'érotisme.

En témoigne cette nouvelle édition de "La Pléiade" dont l'innovation tient surtout à l'important dossier qui en occupe la moitié. Entre l'abbé Royou, qui signe le premier compte rendu, et Hervé Le Tellier, qui s'est amusé à scander les principales lettres en brèves "cartes postales", toute la "fortune" des Liaisons dangereuses défile, aussi étendue que polymorphe, de 1782 à 2005. Composé pour partie d'articles critiques, de notes et d'exégèses ; traversé d'illustrations de tous styles et talents confondus, de photos noir et blanc et couleur ; il englobe aussi des extraits d'adaptations théâtrales (Christopher Hampton, Quartett, d'Heiner Müller), de scripts (ceux des films de Roger Vadim et Stephen Frears), de romans récents fonctionnant sur le mode du pastiche ou inspirés par une suite possible des Liaisons (Hella Hasse ou Pascal Quignard).

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr