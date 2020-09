Les leçons tactiques du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden

Tous deux candidats au trône des États-Unis, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés dans la nuit de ce mercredi. Leur affrontement, déjà considérés par certains observateurs comme le pire de l'histoire des États-Unis, s'est déroulé dans un climat délétère : coups bas, tacles à la gorge et approximations techniques ont annihilé toute perspective de beau jeu.

Affrontement physique et vide technique

est le titre de l'un des meilleurs romans de William Faulkner, qui, s'il avait été toujours vivant, aurait tout à fait pu l'attribuer à une autre histoire de violence, celle de Donald Trump et Joe Biden. Opposés ce mercredi dans un débat présidentiel crucial pour la fin de la compétition, les deux joueurs américains se sont livrés un match d'une intensité physique totale et d'une hostilité rare. Dans ces conditions, peu d'occasions à retenir, pas de buts non plus : seul un match nul qui permet néanmoins de voir poindre deux systèmes de pensées radicalement différents, deux styles de jeu que tout éloigne. Retour sur les leçons tactiques du débat Trump-Biden.Ce qu'on retient évidemment de ce débat, c'est une tension qui a parfois dépassé les bornes. Ce sont les insultes, les invectives et les gestes hostiles qui ont envenimé la rencontre, pourtant alléchante. De fait, les grands moments du match ne sont pas des points saillants ni des divergences de programme, ce sont plutôt des invectives ou des tacles les deux pieds décollés, bref, pas grand-chose pour satisfaire les puristes ou les "simples" adeptes du jeu. Venant de Trump, en bon Nigel Jong de la politique, qui a construit sa carrière sur la violence, les intimidations et les humiliations, cela n'est pas bien étonnant : son "", lancé à la face de celui qu'il surnomme "", est probablement son tacle le plus cinglant. Mais de façon plus surprenante, Joe Biden, qu'on disait usé par les années et vieilli, n'a pas refusé l'affrontement physique, bien au contraire. L'ex-sénateur du Delaware a profité de l'opportunité pour lui aussi mettre quelques taquets, dont un péremptoire "". Problème : en voulant tous les deux répondre dans l'impact, les acteurs de la partie en ont oublié de jouer le ballon.