So Foot • 21/05/2020 à 10:00

Les leçons tactiques du mondial 2010 des Bleus

En 2006, la France était battue en finale de la Coupe du monde, et Raymond Domenech avait pour mission de construire une génération capable de viser haut quatre ans plus tard, en Afrique du Sud. Pari perdu : en 2010, les Bleus se sont plantés royalement après quatre ans d'une quête de sens. Visite de l'échec tactique d'une équipe qui n'avait aucun plan.

"Je sais que ce sera une galère. Je n'ai pas le panache de Cyrano, je suis plutôt du genre charognard qui se bat sur tous les morceaux qui restent. J'avais cette flamme, je ne sais pas si je l'ai encore. Je fais mon métier, mais pour protéger, pour ne pas perdre, moins pour conquérir. En rien pour le panache. Ce sera une triste fin. Allez, il reste les matchs. On verra après..."Raymond Domenech

2008-2010

Un soir de septembre 2008, à Vienne. Raymond Domenech est dans une chambre d'hôtel. Depuis quelques jours, il tangue. Dans son journal de bord, le sélectionneur des Bleus parle de, évoque un stress qui leet sait que la fin est proche. Alors, à la veille d'un Autriche-France qui doit donner le coup d'envoi de la dernière phase qualificative de sa carrière, il écrit :"Le pauvre, il ne se rend pas compte..."Avant : l'équipe de France sort d'un Euro austro-suisse triste à mourir, marqué par un voyage dans le néant - aucun pressing, aucune structure, aucun liant - contre la Roumanie (0-0), une violente baffe envoyée par les Pays-Bas (1-4) et un scénario catastrophe face à l'Italie (0-2, Ribéry blessé au bout de dix minutes et Abidal expulsé un quart d'heure plus tard). À la suite de ce dernier match, Domenech a demandé Estelle Denis en mariage.