Les leçons tactiques des Verts de 1976

Choisi par Roger Rocher pour prendre la suite d'Albert Batteux en 1972, Robert Herbin a réussi l'exploit d'emmener l'AS Saint-Étienne en finale de la Coupe des clubs champions quatre ans plus tard. Chronique d'une saison extraordinaire dans l'histoire des Verts, qui aura été l'apothéose de l'idéal tactique d'un technicien unique.

"En dressant l'écran noir de ses nuits blanches, Claude Nougaro ne pouvait pas savoir que durant des heures interminables, j'allais y projeter au ralenti les images de Split, rompant le scénario pour y inclure ou échafauder mille plans, engloutir la réalité, ou balayer l'erreur. Mais le score ne change pas. Il est là au bas de l'écran comme un carré blanc qui alerte et interdit."Robert Herbin

C'est une étape épouvantable pour le commun des sportifs, et ce soir-là, Robert Herbin ne sait pas comment contrôler sa rage. Une, des images au ralenti et du classique à s'en éclater le tympan : un festin de Sphinx., écrira-t-il quelques années plus tard. Dans ce vestiaire, ce que voit Herbin est le sommet de l'homme meurtri : des crânes fumant, une salle triste, des visages perdus. Et en plus, dehors, il pleut.Que faire ? Jean-Michel Larqué met la défaite du soir - une violente gifle assénée par l'Hajduk Split (4-1) - sur les épaules de l'arbitre de la rencontre, Dogan Babacan,. Ce type a bien sûr une dose de responsabilité sur l'ampleur du résultat, mais sa prestation ne dit pas tout : à Split, les Verts ont pêché par naïveté et n'ont jamais su élever leur esprit au niveau d'un huitième de finale de Coupe des clubs champions. Pire, ils n'ont jamais réussi à s'adapter aux conditions terribles du jour et auront tenté vainement de danser sur un terrain boueux. Résultat : ils ont été piégés comme des oiseaux dans une mer polluée, notamment par ce monstre d'Ivica Šurjak. Cette nuit, les Verts ont vu les limites de leur approche de leurs propres yeux, et Robert Herbin va finalement refuser de se planquer derrière l'arbitrage. Trop simple. Trop réducteur. Avant de dormir, voilà ce qu'il se dit :