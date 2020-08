Les leçons tactiques des deux premières saisons anglaises de Marcelo Bielsa

Séché l'an passé par Derby County en demi-finale retour d'accession à la Premier League, le Leeds de Marcelo Bielsa a réussi son coup cette saison et retrouvera l'élite la saison prochaine. Voyage tactique au coeur des deux premières années anglaises du technicien argentin.

Vidéo

Jusqu'à l'obsession. Jusqu'à la folie. Jusqu'à cette action, symbole des rêves et des espoirs : ceux d'un homme de 65 ans, assis sur un tabouret bleu, le long d'une pelouse plantée au milieu d'un stade vide. Moteur. Ça tourne. Silence. Action. Elland Road, Leeds, le 9 juillet dernier. À l'affiche, un Leeds United-Stoke City. Touche côté gauche jouée par Stuart Dallas. Ballon vers Liam Cooper, qui remet vers Dallas, lequel trouve une diagonale vers Pablo Hernandez. L'Espagnol remet alors instantanément en retrait vers Kalvin Phillips, qui écarte vers Luke Ayling. Une-deux déclenché et réussi avec Hélder Costa, côté droit. Ayling décide de jouer de nouveau le long de la ligne, cette fois vers Mateusz Klich, qui talonne en douceur vers Costa.Là, c'est Phillips qui jaillit de nouveau, s'offre une une-deux avec Klich et recule avec Ben White. Puis, le ballon revient dans les pieds de Cooper, dans ceux de White, de Ayling, et encore ceux de White. Pour compléter la photo, c'est au tour du gardien, Illan Meslier, de participer à la construction. On se dit alors que le jeune breton va sauter une ligne : erreur, Meslier joue court, à sa gauche, avec Liam Cooper, qui cherche Pablo Hernandez un cran plus haut. Et rebelote, le génial trentenaire touche Phillips plein axe et le ballon retourne dans les pieds de Cooper, Meslier et White. Et tout s'allume : alerté par un décrochage de Klich, Ben White déclenche vers son coéquipier, qui écarte en une touche vers Ayling. Hélder Costa est lancé en profondeur côté droit. Centre en retrait.Patrick Bamford feinte et laisse filer le ballon entre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com