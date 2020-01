Les leçons tactiques de PSG-Monaco

Le PSG n'avait plus encaissé trois buts au Parc depuis plus de neuf ans, n'avait plus connu la sensation de concéder un nul à domicile depuis le printemps et n'avait pas été bousculé ainsi depuis un moment. Dimanche soir, le PSG a malgré tout assuré l'essentiel au terme d'un match de haut niveau (3-3) face à l'AS Monaco du dernier petit nouveau de la Ligue 1, Robert Moreno. Mais l'Espagnol a prouvé une chose à Tuchel : son 4-4-2 à quatre monstres pourrait être trop léger au moment d'attaquer les gros cols.

Paris bute sur le Rocher

Il porte une doudoune de motard, mais on pourrait tout aussi bien l'imaginer avec une chemise jaune, un foulard rouge et un chapeau blanc, prêt à se rouler une cigarette, sous la lueur d'une lampe à pétrole. Dimanche soir, Robert Moreno, 42 ans et aucun match de Ligue 1 accroché à la ceinture avant de se déplacer à Paris, a pénétré dans le championnat de France comme dans un saloon : sauvagement, sans peur, avec ses idées et une volonté d'imposer, sans revolver, mais avec un plan parfaitement imaginé, son football à un monstre qui n'avait plus concédé de match nul à une équipe visiteuse depuis le passage en ville de l'OGC Nice (1-1), au printemps dernier. Mieux : l'Espagnol a vu son AS Monaco inscrire deux buts en treize minutes au PSG - ce qui n'avait plus été fait par une équipe de Ligue 1 depuis Valenciennes en mai 2012 - et même finalement repartir de la capitale avec trois buts au compteur, ce qu'aucune équipe française n'avait réussi à faire depuis une victoire de l'AJ Auxerre au Parc (2-3), en octobre 2010.Mais que s'est-il passé ? Dimanche soir, une équipe est simplement venu jouer au foot sans avoir peur de repartir avec des cocards - Moreno s'y était préparé et avait avoué vendredi que cela ne lui aurait posé "" - et a préféré appuyer sur les failles d'un PSG arrivé à la soirée avec son 4-4-2 demandé par les joueurs plutôt que de le regarder se déployer. Thomas Tuchel n'a jamais été pleinement convaincu par cette animation, il le répétait encore avant de défier l'ASM et savait que cette rencontre lui permettrait de mesurer les limites d'une approche qui exige une grosse discipline collective, notamment de la part des quatre joueurs offensifs (ici Neymar, Di María, Icardi